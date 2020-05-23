棒球／美國棒球回來了 業餘賽事開放觀眾進場

就在大聯盟還沒喬定開季計畫前，美國有一州的棒球賽事已在昨天開打，還有觀眾在看台見證，美國退伍軍人棒球（American Legion Baseball）成為美國第一個在疫情中恢復的棒球賽事。

米蘇拉獨行俠（Missoula Mavericks）與海倫娜參議員（Helena Senators）的開幕戰，原本預計在21日於蒙大拿州舉行，因雨延期一天，對於從3月賽事停擺後等待至今的球員來說，多等一天不算什麼。

參議員隊的米勒（Cy Miller）說：「能夠再打球的感覺很棒，一開始還是有點緊張，因為有很多人在這裡，但看到他們願意出來支持我們，還是覺得很棒。」

美國退伍軍人棒球雖然開放觀眾進場，但仍要求保持六呎的社交安全距離，球場提供乾洗手，大多數觀眾也都戴起口罩，就連球員也有戴，即使有這些限制，來看球的觀眾還比正常時候來得多。

參議員隊總教練伯奈特（Jon Burnett）表示：「看起來觀眾有多一些，大家都想看棒球，我很高興我們能夠回到球場。」

美國退伍軍人棒球在1925年創立，組成為13到19歲的業餘球員，範圍來自美國及加拿大合計50個州，每年有超過3500人參加，以培育年輕球員為宗旨，光大聯盟名人堂球員都有超過50人曾打過，但今年多數州的賽事取消，僅剩蒙大拿及內布拉斯加恢復開打。