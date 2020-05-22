中職／大雨下不停...本周比賽恐全「泡湯」

碰上梅雨季來襲，中職賽事一延再延，整周比賽恐怕全部「泡湯」，各隊停戰一周是否影響延續紀錄的手感，值得關注，而近期外界關注的「彈力球」風波，何時換球，也待聯盟下周與球團開會決定。

中職已連四天因雨延賽，連二軍比賽也打不成。二軍原訂今天起開放每場最多兩百名球迷進場，也是味全龍隊投入二軍例行賽後，首度有機會在球迷面前獻技，但下午在斗六棒球場對戰富邦悍將隊二軍的比賽，恐怕也將受雨勢影響。

比賽因雨攪局，球隊、球員挑戰紀錄，只能等下周，統一獅隊已連續廿一場比賽擊出全壘打，持續推高聯盟紀錄，但少了一周的實戰，能否再延續有待觀察。

獅隊砲手林安可。 圖／聯合報系資料照片

樂天桃猿隊朱育賢自開季起不斷用全壘打寫紀錄，目前累積十一發全壘打居聯盟第一，且其中八轟是對獅隊擊出。而他生涯累積九十五發全壘打，本周原有望在桃園主場對獅隊三連戰挑戰百轟，但老天不幫忙，下周又是客場征戰。

朱育賢有望百轟。 圖／聯合報系資料照片

猿隊郭嚴文生涯累積九百九十支安打，有望成為繼悍將隊胡金龍、中信兄弟隊張志豪之後，本季第三位達成生涯千安的球員（史上第廿五人），但本周在主場球迷面前迎紀錄的機會，同樣受雨攪局。

郭嚴文目標千安。 圖／聯合報系資料照片

本季中職投低打高狀況的現象引發熱烈討論，甚至引發兄弟領隊劉志威「開砲」、聯盟會長吳志揚「反擊」；而比賽用球經檢驗後，檢測出的恢復係數分別為零點五七四、零點五七一，雖符合規定範圍，仍是近四年最高。

聯盟已要求廠商將係數降至零點五六零左右，並將在周二與各隊開會討論是否換球、及何時更換等議題。