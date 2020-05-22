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日職／新球季何時開打？ 緊急事態全解除後才公布
日本職棒今天召集12球團代表及醫療專家進行防疫視訊會議，討論新球季開打時程，目前聯盟與各球團朝6月19日開幕的目標努力，至於何時能確認開幕日？日職會長齊藤惇在會議後表示，將等緊急事態宣言解除後公布。
日職新球季因新冠肺炎疫情延後開幕，而近期隨著部分地區已解除緊急事態宣言，距離球季開打的時間也看似近了。日職在11日的會議中就提到，若政府提前解除緊急狀態，目標朝最快在6月19日開幕。
根據日本媒體報導，今天會議中可望確定開幕日期，但因目前還有包括東京、北海道等地尚未解除緊急事態宣言，會長齊藤惇在會後表示，目前開幕日期未定，待緊急事態全部解除後才會定初確定日期。
而針對新球季開打，防疫專家也在會議中提出3點準備方向，包括隊職員進行PCR檢測、暫時不開放球迷進場，以及與地方政府合作等。
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