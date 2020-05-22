中職／連40天無本土病例 兄弟開賣王建民40號商品

國內連續40年沒有新增新冠肺炎本土確診案例，中信兄弟今天立即推出「台灣之光」、目前二軍客座投手教練王建民的「40號」球衣歡慶，於下午4點開賣。

今天國內再迎「零確診」的好消息，同時已是連續40天沒有新增本土確診案例，兄弟搭上時事開賣王建民40號的專屬商品，並在介紹寫下「累積40天無本土確診案例是身為台灣人的驕傲！而40號也代表著棒球迷心中永遠的台灣之光！」

王建民過去在大聯盟舞台為國爭光，近年回到家鄉，先在悍將隊指導年輕投手，成效顯著，今年轉戰兄弟客座，持續協助選手成長、為台灣棒球貢獻一份心力。

中職今年因防疫有成，從開打、開放觀眾進場都領先全球，成為防疫模範生，中職各隊的行銷和商品販售也結合疫情發展。

樂天桃猿隊林立因名字音同「零例」，球團在4月就推出相關商品，而衛福部部長陳時中在8日首度開放進場的比賽，現身富邦悍將主場，披上0號球衣致詞，隔日悍將隊就「順時中」推出0號球衣；如今兄弟則配合連40日無本土確診案例，首度為王建民推出相關商品。