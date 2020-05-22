日職／一但解禁 新球季最快6月19日開幕

日本職棒新球季何時能開打？聯盟今天與12球團代表進行線上會議，討論開幕日程，根據日本媒體報導，在日本政府逐步解除緊急事態宣言後，日職目標最快在6月19日開幕，但可能先採「無觀眾試合」。

今年日職球季因新冠肺炎疫情影響，開幕日一延再延，而昨天日本政府宣布大阪府、京都府、兵庫縣等關西地區3府縣解除緊急事態宣言，東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣等首都圈4都縣也可望在25日解禁。

東京都知事小池百合子今天在記者會中指出，一但解禁，將分階段開放相關限制，第一階段將開放公共場所，包括圖書館、博物館、游泳池等室內運動設施，日職及職籃球B聯賽也將開放「無關眾試合」。

今天日職12球團開會討論開季時間，最快訂在6月19日開幕，並期望能在6月2日起恢復熱身賽，且為減少各隊移動距離、降低感染風險，熱身賽預計分為名古屋以東的8隊，及名古屋以西的4支球隊兩組比賽。