中職／比大聯盟幸運 吉祥物閉門比賽也有舞台秀

不同於大聯盟將吉祥物列在管制名單內，中職在閉門比賽期間，靠著吉祥物為比賽活絡氣氛，也帶來不少樂趣，吸睛程度不輸場上，中信兄弟的小翔、台南市觀光旅遊局的魚頭君Sababoy甚至多次躍上國際版面。

中職在4月12日開打球季首戰，直到5月8日首度開放球迷進場，一共打了33場閉門比賽，空蕩蕩的觀眾席上，只剩啦啦隊帶動，各隊吉祥物為了不讓比賽太枯燥，使盡全力耍寶，試圖為比賽帶來另類看點。

中信兄弟吉祥物小翔先成功打響第一砲，在本壘後方燙退役球星、副領隊彭政閔的衣服，讓透過網路觀戰的美國記者直呼「很難專心在比賽上」，隨後加碼推銷周邊商品、扯鈴、釣魚樣樣都來，也曾因刻意在敵隊投手投球時出招而引起話題。

魚頭君雖非獅隊吉祥物，卻比正牌萊恩還搶鏡，獵奇的造型讓老外看傻眼，熱舞影片登上大聯盟官網，還以「只可惜他不會投球」，揶揄獅隊慘不忍睹的團隊投手成績。

富邦悍將吉祥物富藍奇在比賽時騎腳踏車、玩角色扮演，也曾利用球場大螢幕玩「動物森友會」；樂天桃猿吉祥物除了秀個人技外，也與啦啦隊一起大啖火鍋、烤肉。

類似的情況也發生在停賽前的日職熱身賽場上，少了觀眾互動的吉祥物們各出奇招，中日龍DOALA兼差球童，穿梭在觀眾席上撿界外球，養樂多燕子燕九郎則被直擊拿著馬報，專注研究賽馬。