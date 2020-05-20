韓職／SK飛龍沒有金廣鉉很傷 驚險向10連敗說再見

南韓職棒SK飛龍隊開季超級不順，今天對Kiwoom英雄隊之戰終於以5：3獲勝，中斷十連敗，戰績2勝11敗仍在韓職十隊墊底。

飛龍去年在球季賽排名第二，新球季表現卻是荒腔走板，生涯136勝投手金廣鉉赴美加盟紅雀隊，去年17勝洋投桑契斯（Angel Sanchez）跳槽日職巨人隊都是原因，但勝場、敗場差距這麼大，還是讓很多球迷感到不滿。

飛龍昨天在首爾高尺巨蛋6：11不敵英雄，離隊史最慘11連敗只差一敗，兩軍今天再度交手，飛龍打完前五局2：3落後，六局上攻下兩分逆轉戰局，七局上再搶一分，終場以兩分之差獲勝，全隊終於可以暫時釋放壓力。

NC恐龍隊今天對斗山熊隊打到延長11局下1：2落敗，戰績11勝2敗仍居榜首。