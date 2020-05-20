中職二軍／古林睿揚本季初登板 味全龍掃18安勝獅

中職一軍連兩天賽事受雨勢影響，今天只有二軍在斗六棒球場進行的賽事順利打完，統一獅隊古林睿煬首度亮相，先發2.1局失2分，味全龍隊則是單場掃出18支安打，李凱威、劉基鴻合計貢獻7支安打，終場由龍隊以11：8擊敗獅隊二軍。

獅隊19歲投手古林睿煬為球隊期待的先發戰力，今年沒能搶進開季一軍名單中，持續調整，今天在二軍首度先發，是他相隔1個半月再登板，在設定50球的用球數內，投了2.1局，被敲2支安打，有2次三振，失2分（1分自責分）。

味全龍隊在4局下靠著連續安打攻進4分大局超前比數，6局上吳睿勝又從吳承諭手中揮出2分全壘打，單局再添3分，比賽後段還持續有分數進帳。

龍隊單場敲出18支安打，李凱威單場5支4，狀元劉基鴻則是5打數揮出3支安打，有2分打點，目前在二軍以44支安打、4成19打擊率暫居二軍安打、打擊雙冠王。吳睿勝此戰則有雙安3打點貢獻。

龍隊郭郁政今天主投4局，被掃出7支安打，失5分，無關勝敗；羅華韋中繼1局無失分；游宗儒中繼2局挨1安、無失分，拿下第4勝，目前與中信兄弟王凱程、樂天桃猿隊洋投威拉諾並列二軍勝投王。