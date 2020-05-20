全國青少棒／新北逆轉台東 近5年抱走3冠
109年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽今天進行冠軍戰，雖無關國家隊代表權，新北市與台東縣互爭榮耀，新北市後來居上，先在5局下扳平戰局，並在7局下靠著余紹洋揮出再見二壘打，助球隊以5：4逆轉奪冠，5年內3度稱霸。
此賽事原為美國小馬聯盟國內選拔賽，但今年小馬聯盟因新冠肺炎疫情取消各級國際賽，今年在全國青少棒錦標賽奪冠隊伍也無法代表中華隊出國參賽。
台東縣今天在冠軍戰搶得先機，首局靠黃宇耀的二壘打送回2分，王宇翔則在2局上敲出陽春全壘打，替球隊打下3：0領先。
新北市前4局僅從王宇翔手中揮出1支安打，直到5局下展開反攻，首名打者靠觸身球上壘，蘇子翔揮出安打追回1分，謝誠威補上安打再添分數，余紹洋再揮出追平比數的安打，新北市單局攻進3分將比數扳平。
7局上台東縣靠著2次保送又有攻勢，黃宇耀擊出安打送回超前分。新北市打線則在7局下連敲2安，2出局後余紹洋再次建功，用再見二壘打替球隊打下冠軍。謝誠威中繼4局失1分穩住局面，拿下MVP。
近5年來此賽事都由雙北球隊抱走冠軍，其中新北市在2016、2018、2020年三度稱霸；台東縣雖在上個月謝國城盃青少棒賽奪冠，但此賽事連續3以亞軍作收。
109年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽獎勵名單
團體獎
冠軍：新北市
亞軍：台東縣
季軍：高雄市
殿軍：台南市
個人獎
打擊獎：台東縣 黃宇耀（打擊率6成96）
打點獎：台東縣 黃宇耀（14分打點）
全壘打獎：台南市 王奕財（2轟） 花蓮縣曾聖安（2轟）
投手獎：台東縣 于智權（防禦率0）
最有價值球員：新北市 謝誠威
教練獎：新北市 邱耀宇
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