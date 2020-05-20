中職／開放球迷桃猿主場首戰 週末賣出逾一半

中華職棒已經從15日起開放2000名觀眾入場，並有條件開放飲食，樂天桃猿隊明天將迎接開放球迷之後的首戰，目前全面開賣約5小時，售出800張票，週末則是各1100張票。

中職於5月8日開放1000名觀眾進場，直到15日再擴大為2000人，並開放有條件飲食，球迷不能帶外食入場，不過可以購買球團販賣的餐盒，附上酒精棉片，其餘時間仍須配戴口罩。雖然仍採梅花座，不過開放親子同坐。

樂天桃猿隊從8日開始都是客場比賽，明天將迎接首場在桃園棒球場的主場賽事，交手中信兄弟。桃猿隊已經於18日起開始開放金猿、狀猿卡會員購票，並於今天中午開始全面開放售票。預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務。

截至今天約下午5時為止，桃猿隊明天的賽事已售出800張票，週末2戰各售出1100張票左右。不過本週受到鋒面滯留影響，天候不佳，昨天與今天在台南球場的賽事，已經因雨延賽。

桃猿隊與桃園市政府合作，現場將採取桃園市政府實名制電子認證系統（市民活動系統），以實名制入場。球迷須攜帶個人身分證或是有頭像之桃園市民卡、桃園學生卡、桃園敬老愛心卡、桃市府員工卡或手機行動桃園市民卡（擇一）。