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中職／週刊用詞非事實 陳鏞基經紀公司發聲明澄清

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
陳鏞基(右)遭週刊報導與一名女子互動親暱，所屬經紀公司展逸發聲明澄清，報導內的許多用詞都非事實。 聯合報系資料照
陳鏞基(右)遭週刊報導與一名女子互動親暱，所屬經紀公司展逸發聲明澄清，報導內的許多用詞都非事實。 聯合報系資料照

統一獅隊球星陳鏞基今天被鏡週刊報導，賽後與多名友人約吃宵夜，但與其中一名女子互動親暱，對此他所屬經紀公司展逸發聲明澄清，報導內的許多用詞都非事實，該名女子也是陳鏞基與增菘瑋認識多年的好友。

週刊內文指出，上周獅隊北上到新莊比賽，陳鏞基賽後和已退役的投手增菘瑋相約用餐，同桌還有3名女子，其中一人被捕捉到與陳鏞基互動親密，結束飯局後還牽手離開，共乘計程車到獅隊下榻的飯店後就分開。

對此陳鏞基所屬經紀公司發聲明澄清，指出報導中使用的標題及文字描述，包括「極樂酒局」、「背著老婆在台北一夜精彩」、「在夜色之中有著濃濃的不倫味道」、「磨來蹭去靠肩上撒嬌」、「賽前大喝一波」、「來者不拒，把家庭拋諸腦後」等，全然不是事實。

經紀公司指出，當天陳鏞基賽後與好友增菘瑋相約聚餐，同行女性友人是兩人認識多年好友。聚餐結束後，陳鏞基與該名女子因回程方向相同而共乘計程車，路程中或因女性友人略有醉意，陳鏞基偶有攙扶動作。

陳鏞基因私人聚餐成為負面報導，他也向球隊及無端被捲入的友人表達歉意。

對於今日週刊針對本公司所屬球員陳鏞基之相關報導，經紀公司聲明如下：

一、經紀公司理解週刊因點閱率壓力，必須要有聳動標題和文字敘述吸引注意，但本篇報導中所述「極樂酒局」、「背著老婆在台北一夜精彩」、「在夜色之中有著濃濃的不倫味道」、「磨來蹭去靠肩上撒嬌」、「賽前大喝一波」、「來者不拒，把家庭拋諸腦後」等許多用詞，全然不是事實。

二、5月9日當日賽後，陳鏞基與好友增菘瑋相約聚餐，同行女性友人是兩人認識多年好友。聚餐結束後，兩人回程方向相同因此共乘計程車，陳鏞基並在車輛先抵達球隊所住之飯店後隨即道別離去，並按照球隊規定於晚點名時間回到房內就寢。路程中或因女性友人略有醉意，陳鏞基偶有攙扶動作，但並無週刊所述之「牽手爽貼半熟女」。

三、對於私人聚餐成為負面報導影響球隊，陳鏞基對球隊表達歉意，另對於友人無端被捲入也同時表示抱歉。

陳鏞基 增菘瑋 統一獅

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