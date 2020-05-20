中職／狂飆156公里後再登板 黃恩賜對決猿隊有看頭

中信兄弟隊明天作客桃園球場對決樂天桃猿隊，將是猿隊主場本季首次開放球迷觀戰，雙方推出黃恩賜、尼寇力登板先發，兄弟只要搶下勝利，上半季勝率將重返五成。

黃恩賜開季前四場先發投出2勝、防禦率4.50，本季首次對決猿隊，爭取個人三連勝、跨季五連勝。

值得一提的是，黃恩賜14日對富邦悍將之戰投出生涯代表作，先發七局被揮出六支安打、失三分，以優質內容奪勝，最快球速飆到156公里，寫下個人最佳紀錄，也是全聯盟本季最快，明天「火球」威力值得期待。

中職本土投手最快球速紀錄是羅嘉仁（義大犀牛）、葉家淇（Lamigo桃猿）共同保有的157公里，史上最快則是犀牛洋投強克160公里。

黃恩賜去年3月26日初登一軍，菜鳥球季對戰猿隊七場（五場先發），投出1勝2敗1中繼、防禦率9.53。

尼寇力目前三場先發投出1勝1敗、防禦率6.48，明天將是生涯首次對決兄弟。

猿隊上半季戰績獨走，16勝6敗領先排名第二的兄弟（12勝13敗）5.5場勝差，對戰7場以5勝2敗領先，團隊打擊率3成55、長打率5成55、得192分、打點182分、301支安打都獨居第一，35支全壘打和統一獅隊並列領先。