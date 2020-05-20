韓職／南韓高三復課 期望6月初開放進場

南韓職棒跟進中華職棒的腳步，在本月5日展開新球季，而隨著南韓高三今起復課，韓職也在朝開放球迷進場的方向規劃，希望能在6月初開門迎接球迷。

今年全球職棒賽事都受新冠肺炎疫情影響，中職歷經兩度延賽後在4月12日搶先全球開打，韓職則在5月5日起跟進閉門開打。而中職在國內疫情趨緩的狀況下，在5月8日起逐步開放球迷進場，又成全球的榜樣。

根據韓聯社報導，韓職秘書長柳大煥今天指出，聯盟與相關體單位及公共衛生機關積極協調中，要決定何時能讓重新開放球迷進場看球。

南韓今天起分階段復課，由高三生先回到學校，其他年級及國中、小學生則將在接下來三周陸續復課，一但學生都能重返校園，也將成韓職能開放球迷進場的指標，柳大煥表示，現在聯盟還要再觀察下周復課的狀況。

韓職在月初開打後，原本目標在5月中開放球迷進場，但因梨泰院夜店群聚感染，讓計畫被迫延後。目前韓職朝6月初迎接球迷的方向做準備，然而今天南韓高三復課第一天，又傳出有2名學生確診，仁川當地66所學校立即停課，是否又會影響韓職開放進場的計畫，還有待聯盟做決定。

中職目前開放球迷進場的人數限制，已從最初的1000人增加為2000人，進場仍須維持梅花座（親子除外），而韓職預計開放球迷進場的計畫，為了維持安全的社交距離，初期預計開放球場百分之20的座位，之後再視疫情狀況逐步增加。