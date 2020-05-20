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中職／史上4大淒慘紀錄 獅隊投手群目前都超標

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
獅隊很會轟但投手丟分也快，防禦率7.71最慘是四隊最慘，如果繼續不振，今年恐怕會很難打，甚至改寫2016年四項難看紀錄。 聯合報系資料照
獅隊很會轟但投手丟分也快，防禦率7.71最慘是四隊最慘，如果繼續不振，今年恐怕會很難打，甚至改寫2016年四項難看紀錄。 聯合報系資料照

中職本季賽事打完開季前48戰，四隊防禦率都超過5，統一獅隊7.71最慘，成為排名暫時墊底的主因，投手群如果繼續不振，今年恐怕會很難打，甚至改寫2016年四項難看紀錄。

獅隊目前打完26場比賽，戰績10勝16敗，落後排名第一的樂天桃猿隊已有八場勝差，三名洋投洛奇、費爾本、羅里奇合計只有2勝8敗，奪勝效率不夠水準。

獅隊35轟紀錄和樂天桃猿隊並列領先，投手群在26場比賽卻被揮出338支安打、50支全壘打、狂失228分，全是四隊最慘紀錄。

中職打高投低最嚴重的2016年，四隊全壘打數都超過130支，全聯盟603轟、中信兄弟隊169轟紀錄也是史上單一球季最多，各隊投手群的窘境可想而知。

當年兄弟被揮出1399支安打、富邦悍將隊前身義大犀牛隊挨了159轟，猿隊被得分844、防禦率6.26都是史上單季最差紀錄。

獅隊投手群今年開季陷入低潮，若以目前的速度，到季末將被揮出1560支安打、230支全壘打、失1052分，更別提相當難看的防禦率數字，教練團必須趕快找出對策才行。

樂天桃猿

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