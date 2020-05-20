棒球／戰後第一次 日本夏季甲子園確定取消

新冠肺炎疫情影響全球體育賽事，日本高校棒球最高殿堂的「夏季甲子園」原訂今年8月10日開打，但如今也因疫情影響，確定取消，是日本二戰以來的第一次。

日本高校野球聯盟在今年3月已取消日本高中棒球選拔賽（春季甲子園），然而因疫情持續延燒，再衝擊原訂8月開幕的夏季甲子園，日本高校野球聯盟經過開會討論後，今天宣布取消今年賽事。

過去夏季甲子園曾在1918年因米價高漲造成暴動而宣布中止，另外在1941年因戰爭影響，直到1945年都沒舉行賽事。今年則因疫情影響，成了夏甲第三度取消，也是戰後的首次。

夏季甲子園取消，除了讓高校球員夢碎，也將造成龐大的經濟損失，根據日本媒體報導，關西大學理論經際學教授宮本勝宏估計，夏甲取消將造成672億日圓的經濟損失，若再加上春甲取消，損失接近接近1千億日元。