韓職／斗山熊傳被迫轉賣 記者標註A-Rod來買

韓媒報導，斗山熊因母企業斗山集團長期虧損，遭債權團要求轉賣球隊抵債，南韓記者丹尼爾．金（Daniel Kim）在推特上引用消息，並標記A-Rod（Alex Rodriguez），暗喻這位原本想買大都會的前洋基球星，可以將興趣轉往韓職。

斗山集團最早於1896年起家，是南韓最古老的民間企業，旗下擁有建設、重工、貿易、百貨零售等公司，員工人數約四萬人，曾躋身世界前500大企業，不過近年卻因大量收購外國公司換來沈重債務，延燒到集團主力的斗山重工，據報導目前累積負債四兆韓元。

債權主要求斗山集團轉賣旗下韓職斗山熊，根據富比世估計，球隊價值約兩億美元（約台幣60億元）。

斗山熊有可能出售的消息受到丹尼爾．金注意，不但在推特上轉達訊息，還標記A-Rod名字，認為他和未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）剛因資金不足，放棄角逐大都會股權，或許可以轉而投資韓職。

斗山熊原名為OB熊，是韓職六支元老球隊之一，1999年改為現名，主場是位於首爾的蠶室棒球場，和LG雙子共用，近五年連續闖進韓國大賽，去年剛拿下隊史第六座總冠軍。