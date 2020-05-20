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中職／週刊爆陳鏞基攜妹吃宵夜 獅隊：只是朋友
最新一期鏡週刊報導，統一獅球星陳鏞基在母親節前夕，客場賽後和數名女子外出宵夜，席間互動親暱，近身而坐還貼著肩，更和一女同搭乘計程車離開，後來陳鏞基透過球團回應，只是友人聚餐。
上周獅隊作客新莊，陳鏞基賽後和已經退役的增菘瑋相約用餐，同桌的還有另外三名女子，其中一人和陳鏞基較親近，座位換到隔壁，貼近挨在身旁，該名女子也在飯後和陳鏞基一起牽手離開，兩人共乘計程車回到獅隊下榻的華國飯店，不過只有陳鏞基進入飯店。
獅隊向陳鏞基詢問後表示，當天僅是友人聚餐，因為和該名女子往同一方向，才搭同一輛計程車。
陳鏞基和老婆盧施羽於2011年結婚，高中就認識的他們以排灣族古禮在台東舉辦婚禮，兩人現在育有一雙兒女，不過因球員工作的關係聚少離多，妻子常在社群網站上抒發「偽單親」的心情。
針對陳鏞基遭曝與辣妹牽手散步，老婆盧施羽今早在IG發文，「早安，今天心中沒有愁雲慘霧，我不是養馬的，也不懂駕馭任何生物，也不會化痰不要叫我止嗽，我就只是一片心臟很大顆的葉子。清者自清，但是真的要懂得避嫌與社交距離，你加油啦，」文末標明「 我的老友兼閨蜜」，被解讀是向陳鏞喊話與回應周刊。
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