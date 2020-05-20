快訊

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

蔡英文兩大挑戰：處在美中危險關係的中心、經濟恐萎縮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／週刊爆陳鏞基攜妹吃宵夜 獅隊：只是朋友

聯合報 / 聯合新聞網／即時報導
最新一期鏡週刊報導，統一獅球星陳鏞基在母親節前夕，客場賽後和數名女子外出宵夜，席間互動親暱。 聯合報系資料照
最新一期鏡週刊報導，統一獅球星陳鏞基在母親節前夕，客場賽後和數名女子外出宵夜，席間互動親暱。 聯合報系資料照

最新一期鏡週刊報導，統一獅球星陳鏞基在母親節前夕，客場賽後和數名女子外出宵夜，席間互動親暱，近身而坐還貼著肩，更和一女同搭乘計程車離開，後來陳鏞基透過球團回應，只是友人聚餐。

上周獅隊作客新莊，陳鏞基賽後和已經退役的增菘瑋相約用餐，同桌的還有另外三名女子，其中一人和陳鏞基較親近，座位換到隔壁，貼近挨在身旁，該名女子也在飯後和陳鏞基一起牽手離開，兩人共乘計程車回到獅隊下榻的華國飯店，不過只有陳鏞基進入飯店。

獅隊向陳鏞基詢問後表示，當天僅是友人聚餐，因為和該名女子往同一方向，才搭同一輛計程車。

陳鏞基和老婆盧施羽於2011年結婚，高中就認識的他們以排灣族古禮在台東舉辦婚禮，兩人現在育有一雙兒女，不過因球員工作的關係聚少離多，妻子常在社群網站上抒發「偽單親」的心情。

針對陳鏞基遭曝與辣妹牽手散步，老婆盧施羽今早在IG發文，「早安，今天心中沒有愁雲慘霧，我不是養馬的，也不懂駕馭任何生物，也不會化痰不要叫我止嗽，我就只是一片心臟很大顆的葉子。清者自清，但是真的要懂得避嫌與社交距離，你加油啦，」文末標明「 我的老友兼閨蜜」，被解讀是向陳鏞喊話與回應周刊。

陳鏞基 統一獅 增菘瑋

延伸閱讀

我是MVP／一壘安製造滿貫砲效果 陳鏞基跑得好累

中職／林立4次失誤平紀錄 猿隊遭陳鏞基滿貫砲擊沈

中職／投打大失衡 獅隊教頭好頭痛

中職／有球迷才有動力 陳仕朋獲MVP

相關新聞

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

真的是彈力球！日前中職聯盟公布今年比賽用球彈性係數，高達0.574，和2016「彈力球年」的0.576差不多，因此，今年球迷也稱中職用球為彈力球，顯然沒從4年前的風暴記取教訓，審慎處理這顆球。

中職／人力及能力都要提升 裁判問題才能解決

中華職棒賽季因為疫情影響而成為全球率先開打，並獲得國內外關注，卻在開季一個月後產生了兩大爭議：比賽用球的恢復係數及裁判在比賽時放空。雖然比賽用球仍符合規範，但屬於接近高標的數值，因此聯盟目前已要求廠商

中職／週刊爆陳鏞基攜妹吃宵夜 獅隊：只是朋友

最新一期鏡週刊報導，統一獅球星陳鏞基在母親節前夕，客場賽後和數名女子外出宵夜，席間互動親暱，近身而坐還貼著肩，更和一女同...

中職／每年至少排40場 龍隊簽約落腳新竹

味全龍隊昨天和新竹市政府簽定棒球場委外經營合約，以每年至少一百萬元價碼，保障未來十年合作，還有延展五年的優先續約權，讓竹...

棒球／旅美球員無球打 棒協擬找中華隊當對手

美國職棒賽程隨著新冠肺炎疫情停擺，不少旅美台將只能返台自主訓練，等待新球季開打，為幫助這些球員維持手感，中華棒協考慮舉辦...

中職／4年來最「彈」 聯盟加強檢測比賽用球

中華職棒本季兩次檢測比賽用球恢復係數都偏高，引起外界討論，中華職棒昨天發表聲明表示，未來會嚴格要求廠商降低數值，且每兩個...

少棒／創造比賽舞台 興華盃社區少棒賽5/23開打

2020第二屆興華盃社區少棒邀請賽將在5月23、24以及30日於新北市中山、大都會球場開打，共有12支球隊報名，讓小朋友享受棒球樂趣。

中職／用球太彈投手成免洗筷 球員工會籲定期檢測

中華職棒昨天公布比賽用球恢復係數，數值偏高引起爭議，球員工會透露，有會員在開會時表示，打高投低的現況造成牛棚投手負擔，甚...

棒球／林華韋將對媒體提告 澄清個人聲譽及校譽

國立台灣體育運動大學校長林華韋遭影射涉入工程弊案，今天舉行校內說明會澄清媒體不實指控，林華韋強調兩個絕對，「第一是絕對採...

中職／台南天氣不佳 獅對悍將之戰延賽

統一獅新洋投達尼爾原本預計今晚亮相，但受到天候不佳影響，中職公布今晚在台南球場的富邦悍將隊與統一獅隊賽事延賽，達尼爾究竟...

中職／恢復係數有爭議 聯盟公布抽檢方式

在近年打高投低現象之下，中華職棒本季比賽用球恢復係數成為外界關注焦點，未來新的一批用球將進行檢測，確認符合2017年領隊...

中職／恢復係數透明化 聯盟提兩點改進措施

中華職棒昨天公布比賽用球恢復係數，數值超過0.570，是近四年新高，中職也要求廠商進行改善，以0.560為目標，未來新的...

熱門新聞

NBA／《最後一舞》再引推人爭論 喬丹：鬼扯

NBA／與喬丹同隊是絕配 詹姆斯：我會傳球給他

NBA／公牛王朝解體真正原因？ 總管回憶錄揭露現實

中職／味全龍情定新竹10+5年 明年上一軍仍得找臨時主場

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

中職／用球太彈投手成免洗筷 球員工會籲定期檢測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。