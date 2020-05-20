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棒球／旅美球員無球打 棒協擬找中華隊當對手

聯合報 / 記者蘇志畬／台北報導
包含張育成在內，有不少旅美球員因美國職棒賽程因新冠肺炎疫情停擺而返台，中華棒球協會考慮提出計畫協助他們。 圖／聯合報系資料照
包含張育成在內，有不少旅美球員因美國職棒賽程因新冠肺炎疫情停擺而返台，中華棒球協會考慮提出計畫協助他們。 圖／聯合報系資料照

美國職棒賽程隨著新冠肺炎疫情停擺，不少旅美台將只能返台自主訓練，等待新球季開打，為幫助這些球員維持手感，中華棒協考慮舉辦賽事，讓旅美球員與中華隊進行交流，但仍要視大聯盟新球季開打計畫如何安排，目前尚未定案。

美國媒體報導，大聯盟計畫七月四日重啟賽季，這段期間，台灣球員除了少數如陳偉殷江少慶胡智為等，還留在美國自主訓練，多數返台待機，不少球員選擇在國體大訓練，只能偶爾在隊內對抗賽上場，實戰機會不多。

在台灣的旅美球員如何維持比賽狀態是一大問題，據了解，棒協正在討論數項可能方案，包括與中華隊舉行交流賽，或是參與業餘成棒賽事。

旅美球員在台灣比賽，首先要經過所屬球團同意，由於小聯盟今年賽程很可能喊卡，也沒有獨立聯盟等賽事可維持手感，球團意願或許較高，棒協秘書長林宗成表示，確實有討論如何幫助球員，但要看大聯盟狀況，預計六月中會有答案，且要經過體育署同意。

今年有不少國際賽事取消，國內選拔出的青棒、成棒隊無法出國比賽，與旅美球員對打可增加交流機會，旅美球員如果人數、守備位置充足，可直接組成一隊，不足則拆散分配到各隊。

目前職業賽事多半因為疫情暫停，台灣因防疫有成，中華職棒領先全球率先開打，據了解，也有美職球隊開始洽詢，是否有可能在冬季時移往台灣訓練，若成真，將是繼韓職後，再有國外職棒來台移地訓練。

疫情 新冠肺炎 戰機 胡智為 陳偉殷 江少慶

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