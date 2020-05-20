中職／人力及能力都要提升 裁判問題才能解決

中華職棒賽季因為疫情影響而成為全球率先開打，並獲得國內外關注，卻在開季一個月後產生了兩大爭議：比賽用球的恢復係數及裁判在比賽時放空。雖然比賽用球仍符合規範，但屬於接近高標的數值，因此聯盟目前已要求廠商調整，希望能盡快解決問題。然而長久以來的裁判問題，卻尚無解方，只能持續的培訓及檢討。

裁判問題長期以來可說是各國職棒都待解的課題，台灣職棒與裁判的衝突更是屢見不鮮。早在1991年龍象之戰，就因為裁判未依棒球規則宣判，造成61事件，這也是前味全龍徐生明總教練生前極為耿耿於懷的事情。1997年台灣大聯盟則因勇士隊不滿判決，總教練趙士強策動球隊拒絕出賽，引發730罷賽事件。2003年牛象總冠軍賽，興農牛隊總教練陳威成上場抗議，因沒被接受，憤而揮拳毆打裁判。

最嚴重的一次衝突則發生於2008年4月4日，9局下LaNew熊隊不滿判決有利對手，林智勝飛身衝撞裁判。11局下又因為好壞球爭議，幾乎全隊出動抗議，其中陳峰民、潘忠韋與黃俊中等球員，與裁判發生衝突被判出場。事後林智勝一度遭無限期禁賽，最後在六度道歉後才挽回職棒生涯，改以禁賽、罰款及捐出部分薪資代替。後續包含兄弟朱鴻森、義大黃煚隆、統一黃甘霖、Lamigo陳俊秀、富邦陳連宏等，都還是有衝撞或咆哮裁判的情事發生。

裁判的任何一次判決都可影響球賽勝負，因此聯盟應該更加重視提升執法專業性這環節，不能只用升降罰款來解決。 聯合報系資料照片

近期裁判出現的問題，則是讓人丈二金剛摸不著頭緒，並非判決不夠仔細，而是幾乎處於放空的狀態。5月5日的中信統一之戰，7局林靖凱揮空遭到三振，全場卻只有主審覺得他有打到球；8局時郭阜林自打球被判定場內，跑壘是被阻擋又不被接受，最後還莫名其妙出局。5月17日富邦樂天之戰，5局發生高飛必死球判決不統一，造成富邦以為強迫進壘未觸殺跑者；8局又有明顯的投手犯規，需要打者提醒才發現等判決瑕疵。

一場比賽出現多次錯誤判決，就容易讓教練團受不了，洪一中更是喊出要裁判用心一點，不要再出現狀況外的情形。 聯合報系資料照片

因為球隊、球員有許多球迷支持，因此裁判往往就成為被檢討的一方。其實裁判本來就有他的難處，比賽開打後他們大概只有中場可以短暫休息，其他無論誰攻誰守，都必須專注在場上。其中主審又需要半蹲判決，比一般認為最辛苦的捕手還要多蹲一倍的時間。另一方面他們必須在短暫的一瞬間做出判決，而外界卻用放慢又重播數次的輔助判決去檢討，實際上對他們並不公平。

導入電視輔助判決雖然對比賽有利，但用極細微需要放慢重播的結果，去檢討誤判率似乎太苛責裁判。 聯合報系資料照片

中職的裁判組目前人力上也有待補強，現有編制18名裁判，雖大部份裁判曾有一軍執法記錄，但主力為其中11名，有3名為二軍裁判僅偶爾支援，另外有4名為近三年才加入的生力軍。一場賽事需要5位裁判(4位加上1位預備裁判)，若兩地開打則為10位，幾乎一軍全員出動。二軍今年同樣有兩地開打，就因人數不足，部分賽事未設置二壘審。

裁判的辛苦我們必須體諒，他們當然需要更加精進自己能力，除了更熟悉規則外，包含固定好球帶、取得最佳判決角度等，都是需要經驗累積。聯盟方面則不能置身事外，有罰無賞對解決這難題毫無幫助。或許從可制定更完整的培訓制度、改善待遇、增加人力著手，並將出國進修常態化，讓人力及能力都提升，使裁判們減少負擔，在場上更有專注力，有朝一日這問題才有解。