中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

聯合新聞網 / Ramos
中職近年比賽球檢測數據列表，可以觀察出比賽用球的「恢復係數」跟打擊表現呈現高度正相關。 記者蘇志畬／翻攝
中職近年比賽球檢測數據列表，可以觀察出比賽用球的「恢復係數」跟打擊表現呈現高度正相關。 記者蘇志畬／翻攝

真的是彈力球！日前中職聯盟公布今年比賽用球彈性係數，高達0.574，和2016「彈力球年」的0.576差不多，因此，今年球迷也稱中職用球為彈力球，顯然沒從4年前的風暴記取教訓，審慎處理這顆球。

而且，這兩年彈力球事件，聯盟處理方式差不多，先是強調用球係數和過去幾年差不多，結果天差地遠。2016年先公布係數為0.576，後來才透露2014年係數是0.557、2015年是0.568，數據一公布輿論譁然，因為根本就和原先說的大相逕庭。

結果，2016年成了瘋狂打擊聯盟，不但產出3名4成以上打擊率的打者，寫下世界紀錄，同時全聯盟破600轟也是史無前例，洋投防禦率5.32更是史上最糟。

王柏融在2016球季打出.414的驚人打擊率，在全世界職棒聯盟中遙遙領先各國打者，但他去年在火腿僅有.255打擊率，雖然有聯盟實力差別和適應問題，超過4成的打擊率很難不說是球的幫忙，過多的4成打者恐怕不是神話而變成了笑話。 聯合報系資料照片
王柏融在2016球季打出.414的驚人打擊率，在全世界職棒聯盟中遙遙領先各國打者，但他去年在火腿僅有.255打擊率，雖然有聯盟實力差別和適應問題，超過4成的打擊率很難不說是球的幫忙，過多的4成打者恐怕不是神話而變成了笑話。 聯合報系資料照片

由於2016年彈力球嚴重影響投打數據，球季結束聯盟和球團共同協議，決定比賽用球彈性係數從原本的0.540-0.580，縮減為0.550-0.570，並且嚴格規定廠商係數要做到0.560左右，以免瘋狂打擊聯盟再現。

有要求真的有差，2017、2018、2019年中職用球係數依序為0.560、0.562、0.563，雖然彈性一年比一年微幅上揚，不過至少還算是在0.560左右，打擊數據也比2016年大幅下滑。

沒想到從今年春訓熱身賽開始，全壘打滿天飛的景象又出現了，一直到例行賽開打都未停歇，場均全壘打多達2.69轟，比2016年的2.51轟更瘋狂，洋投防禦率破6，聯盟打擊率高達0.315，這是什麼概念？你只要把各隊1到9棒打者看作是林益全就對了，有夠誇張。

聯盟的平均打擊成績等於所有打者都是林益全等級，各隊投手當然都是有苦難言。 聯合報系資料照片
聯盟的平均打擊成績等於所有打者都是林益全等級，各隊投手當然都是有苦難言。 聯合報系資料照片

今年一開始聯盟也是一樣，表示球的係數和過去兩年一樣，等到比賽時間冗長的議題如滾雪球般愈滾愈大，隨之而來的用球係數也被拿出來廣泛討論，聯盟不得不公布今年係數為0.574，還強調這是在合格範圍。

其實根本就不合格！因為2016年球季結束就已經明訂，每年球的係數嚴格規定在0.560左右，而且不能超出0.550-0.570，0.574不但離0.560很遠，還不在新訂的範圍之內，並非只是一句「球檢測合格」輕輕帶過就可以了。

現在外界關心的是，為什麼2017到2019年中職可以嚴格將球的係數壓在0.560左右，但到了今年卻突然暴增，一如2016年的狀況，導致打擊數據大爆發。

根據研究數據顯示，在相同條件下，係數0.574和0.560的球相較，擊球飛行距離多了約7公尺，這數據足以讓平凡飛球變成深遠安打，深遠安打變成全壘打，剛好過牆的全壘打變成超大號全壘打。

事實上，彈力球爭議，聯盟和球團都有責任，聯盟有監督之責，球團有權力決定球的係數調高或調降，不能把責任通通推給聯盟，因為聯盟不會吃飽沒事讓球變彈。今天聯盟公布係數和2016年差不多，卻沒說明為何係數會大幅提升，是誰讓這顆球變彈的？

另一方面，今年中職兩度檢測比賽用球，但是沒向外界說明是怎麼測的，拿了幾顆球檢測？有無4座球場都隨機抽測？因為本季桃園和台南球場，場均全壘打都在3.6轟左右，台中洲際卻只有1.5轟，新莊則是2.2轟，打擊數據在各球場差距甚大。

在桃園球場四全壘打出現頻率明顯比台中洲際球場高了太多。 聯合報系資料照片
在桃園球場四全壘打出現頻率明顯比台中洲際球場高了太多。 聯合報系資料照片

去年韓職總計3度抽測比賽用球，從多座球場、總計168顆球隨機抽檢，還把其中36顆球送到日本檢測；日職則是每個月都抽測，樣本數和嚴謹度更甚韓職，中職不詳。

比較尷尬的是，今年球季數萬顆中職比賽用球都訂好了，現在公布係數確定是彈力球，接下來要換球也不方便，要把這批球打完，還是訂一批0.560的新球來打，聯盟和球團可得好好坐下來談談，也順便釐清當初是誰想要「彈的賽」，有無想過後果嚴重性。

2017年經典賽比賽用球的恢復係數約低於0.56，中華隊就無法展現平常比賽的暴力打線氛圍。恢復係數影響比賽節奏重大，過之與不及都不好，有賴專家精準地微觀調控。 聯合報系資料照片
2017年經典賽比賽用球的恢復係數約低於0.56，中華隊就無法展現平常比賽的暴力打線氛圍。恢復係數影響比賽節奏重大，過之與不及都不好，有賴專家精準地微觀調控。 聯合報系資料照片

要強調的是，比賽用球係數不是不能更改，但要在球季開打前就對外公布說明，讓大家心裡有個底，例如去年球季開打前韓職聯盟就講明，為了加快比賽時間和節奏，球會變不彈，果然全壘打產量暴跌。

過去日職和韓職也曾陷入比賽用球爭議，後來痛定思痛，制定一套嚴格規範，中職4年前一次出現3名「四割男」引發極大討論，原本想說經過當時爭議更有制度，往後不會重蹈覆轍，沒想到事情還是發生了。

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