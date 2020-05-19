中職／用球太彈投手成免洗筷 球員工會籲定期檢測

中華職棒昨天公布比賽用球恢復係數，數值偏高引起爭議，球員工會透露，有會員在開會時表示，打高投低的現況造成牛棚投手負擔，甚至形成運動傷害，直言：「努力一輩子卻成為制度及經營不當的免洗筷。」

球員工會今天發表聲明表示，用球不僅攸關比賽公平，呈現出的效果更代表聯盟經營策略與方向 ，球員工會曾建議制定公開透明的制度與標準，但昨日公布本季用球檢測數據，兩度檢測均未符2017年領隊會議之標準，呼籲聯盟正視此案，並提出完整報告，進行全面檢討、懲處及改善。

球員工會指出，本會會員甚至數度在內部會議中無奈痛陳，「現況導致投球數失控，牛棚投手群幾無喘息空間，嚴重者已發生難以挽回的運動傷害，努力一輩子卻成為制度及經營不當的免洗筷。」結果讓投手蒙受傷害，也讓野手成績被打上問號。

工會呼籲球團應參考先進職棒國家或世界棒壘總會（WBSC）的檢核基準，制定制度與標準並「每年定期公開實行」，不過聯盟今天下午已經發表聲明，未來每2個月都會進行檢測，並公布數據。