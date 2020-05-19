棒球／林華韋將對媒體提告 澄清個人聲譽及校譽

國立台灣體育運動大學校長林華韋遭影射涉入工程弊案，今天舉行校內說明會澄清媒體不實指控，林華韋強調兩個絕對，「第一是絕對採取法律行動，第二，無論學校或我個人，絕對清清白白。」

今年5月有電子媒體及週刊爆料，指稱台體大校長林華韋涉入工程弊案，林華韋解釋，未第一時間出來澄清，是考量報導影響個人及學校名譽，因此與學校法律顧問及相關同仁慎重請教後，才出來詳細說明。

林華韋表示，自己看完報導後，感覺非常奇妙，「明明寫得是我，但好像在看一個不認識的人。」林華韋也看到有學生在網路上表示：「老師，你不是這樣教我們的啊。」林華韋感到非常難過，他說：「我自己所作所為不是這個樣子。」

對於媒體指出有檢調單位開始調查，林華韋強調此為不實報導、誤導讀者，就任台灣體育大學校長以來，均恪遵職守、戮力從公，依法執行相關公務，檢察署不曾就本校校務偵訊過本人，法務部調查局亦不曾因校務約談本人。

林華韋已委託律師發函週刊王、電子媒體CTWANT，訴求如下：一、該公司應以嚴謹態度，妥善調查，還原事實真相，二、該公司應由同樣管道，刊登本校就此事之聲明稿，以為平衡報導，三、上揭不實報導，本人及本校絕對提起民事、刑事訴訟，以釐清事實真相，並維護學校聲譽。

昨天電子媒體仍有後續報導，林華韋表示，或許周三又會有週刊報導，但也再次強調，如果本人有違校長就職宣誓誓詞，願接受國家最嚴厲之處罰，如果同仁有違法行為，依法處理，絕不寬貸，他說：「這個事件終會雨過天晴、真相大白。」