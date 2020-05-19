少棒／創造比賽舞台 興華盃社區少棒賽5/23開打
2020第二屆興華盃社區少棒邀請賽將在5月23、24以及30日於新北市中山、大都會球場開打，共有12支球隊報名，讓小朋友享受棒球樂趣。
興華盃是由新北市興華社區棒球隊主辦，曾在2017年舉辦過青少棒層級賽事，今年則是以少棒為主軸首度舉行，採用108學年度學生棒球聯盟國小軟式棒球聯賽規則，壘間距離、離壘規定則是採LLB(世界少棒聯盟)規則，投手也有限制，包括單場3局強制換投、單日6局強制換投。
興華社區領隊、教練陳怡誠表示，新北市以往在五、六月期間會舉辦週末盃學生棒球對抗賽，這也是興華社區棒球隊年度例行賽事，但今年受到武漢肺炎(新冠肺炎)疫情影響停辦，為讓小朋友能有比賽舞台，因此才有舉辦興華盃的想法。
除了地主興華社區外，包括親子勇士、臺北市東園國小、WBC少棒隊、三峽社區少棒、光復少棒、新北市正義國小、紅色閃電社區棒球隊、中大紅襪、新北市興穀國小、五華社區、龍岡小戰士親子棒球隊都在參賽之列。
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