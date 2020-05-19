少棒／創造比賽舞台 興華盃社區少棒賽5/23開打

為了打棒球，一個國中生從新竹來到台北，在社子島球場附近租房子，這就是樂天桃猿強棒朱育賢棒球故事的起點…。 朱育賢2015年被桃猿第七輪選中，開始在中職綻放光芒，年年打擊率都有3成以上，去年奪下安

2020-05-19 07:00