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中職／恢復係數有爭議 聯盟公布抽檢方式

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職公布比賽用球的恢復係數抽檢方式。 聯合報系資料照
中職公布比賽用球的恢復係數抽檢方式。 聯合報系資料照

在近年打高投低現象之下，中華職棒本季比賽用球恢復係數成為外界關注焦點，未來新的一批用球將進行檢測，確認符合2017年領隊會議要求，中職也公布恢復係數抽檢方式。

中職現行比賽用球由聯盟統一與廠商簽約，各球隊再視球場庫存，與廠商訂貨，中間流程不會經過聯盟，因此各球隊進貨時間略有不同，但進貨數字也會提供聯盟紀錄。

也因此抽測方式並非由聯盟統一進行檢測，而是等到新的一批球抵達各隊球場，聯盟再從各球團進行抽測，舉例來說，各球團抽選一定數量球，全部混合後，聯盟與廠商共同抽出其中一半的球，並在上面簽名，送交公正單位進行檢測，剩下一半留存，結果若有爭議可再檢測。

針對媒體提議，各球團保存方式是否可能有影響？聯盟也考慮，未來在檢測時，會在球上標註來自哪個球場，一方面確認是不是只有單一球場的同批進貨有問題，另一方面也可確認各球場的保存方式，不會影響檢測結果。

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