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中職／恢復係數透明化 聯盟提兩點改進措施
中華職棒昨天公布比賽用球恢復係數，數值超過0.570，是近四年新高，中職也要求廠商進行改善，以0.560為目標，未來新的一批球就會進行檢測，明年開始在熱身賽前就主動進行檢測，中職秘書長馮勝賢表示：「一定公開、透明。」
中職因今年比賽出現「打高投低」現象，引發外界關注，昨天公布兩次檢測數據，熱身賽恢復係數0.574、例行賽恢復係數0.571，數值雖在規定的0.540到0.580範圍內，但超過2017年領隊會議建議的0.550到0.570目標。
「球對比賽是很重要的。」馮勝賢表示，了解今年因疫情關係，廠商有困難之處，但已要求進行改善，廠商也表明歉意，了解比賽用球這項議題的重要性，中職未來會針對廠商新一批用球進行檢測，要求以0.560為目標，但0.550到0.570也在容許範圍。
明年開始，中職要求廠商在熱身賽開打前就送交比賽用球，供聯盟進行抽檢，聯盟也會確認檢測結果，符合0.550到0.570的要求，才會作為比賽用球。聯盟也發表聲明表示，本球季中聯盟將每隔兩個月公佈比賽用球檢測結果，並於明年球季起於季前熱身賽階段開始，固定每兩個月對外界公佈檢測結果，以維護比賽用球恢復係數之穩定性。
至於昨天聲明中表示，也會將比賽用球送往日本檢測，馮勝賢表示，主要是提供另一個參考標準，不擔心被拿來跟日、韓用球比較。
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