中職／味全龍隊新主場來了！新竹市立棒球場OT簽約

新竹市府投入8.7億元於去年10月進行市立棒球場重建工程，今邁向重要里程碑，由市長林智堅代表市府，與中華職棒味全龍旗下龍來球場公司正式簽署委託民間經營管理合約，未來龍來將擁有棒球場10年經營權外加5年優先續約權，球場將成為味全龍隊新主場，竹市也成為非六都首個職棒城市。

今天新竹市立棒球場委託民間經營管理簽約儀式，在體育署長高俊雄、中職會長吳志揚、味全龍領隊吳德威及打擊教練張泰山的見證下，由林智堅與龍來球場公司陳宏隆董事長簽署，林智堅說，預計2021年底落成嶄新的球場，透過不同領域專長團隊共同合作經營，將造福竹竹苗155萬球迷，再創台灣職業棒球新巔峰。

林智堅說，「味全龍」的復隊計畫對所有球迷而言就像夢幻一般的事，不僅「龍魂不滅」有了延續，且使得原僅四隊的職棒再增一支強勁隊伍，提高職棒可看性，另外，市立棒球場完工後預計一年能提供40場主場賽事，可望促進地方商圈。

新竹市立棒球位處市中心、交通便利，民眾走路就可看比賽，40多年來也孕育無數新竹人的棒球夢，為打造更符合職棒與球迷需求的球場，他向中央爭取8.7億元重建經費，工程在去年10月啟動，經重新設計，新場地之後可容納1.2萬名球迷。

陳宏隆表示，頂新集團已順利完成「味全龍」隊重組計劃，由葉君璋擔任龍隊總教練，承先啟後意味濃厚，面對接下來的挑戰，想必跟現有中華職棒四隊會擦出驚人火花，對於竹市的棒球想像，除了基層棒球的扎根，更會提撥營業收入的一定額度做為基層棒球推廣基金，讓棒球在竹市蓬勃發展。