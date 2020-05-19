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中職／球迷禁止飲食 二軍開放200人進場觀賽
繼一軍例行賽開放觀眾進場後，中職加碼宣布將於5月23日起，讓200名球迷進場觀看二軍例行賽（中信園區球場限50名）。為確實執行實名制，將於聯盟網站接受網路報名，至比賽前一日晚上18時截止。
確實執行實名制劃位、維持安全社交距離、禁止攜帶外食以及全程佩戴口罩等防疫措施之下，中職二軍例行賽將於23日斗六棒球場，富邦悍將與味全龍之戰，正式迎接球迷進場觀賽。這也將是味全龍加盟中華職棒後，首度在二軍賽事於球迷面前亮相。
中職會長吳志揚表示，上週就已經提出公文，近日得到體育署回覆，開放200人進場二軍賽事，不過禁止飲食，所以不會販售餐盒，也禁帶攜帶外食，只能攜水進場。
其它防疫配套辦法比照一軍作法，包含確實執行實名制劃位、維持安全社交距離、入場前測量體溫、對號方式入座，以及全程佩戴口罩等。
中職二軍例行賽將於23日斗六棒球場，富邦悍將與味全龍之戰，正式迎接球迷進場觀賽。這也將是味全龍加盟中華職棒後，首度在二軍賽事於球迷面前亮相，啦啦隊小龍女也將首度帶領球迷現場應援。
二軍賽事開放進場觀戰將於聯盟網站接受網路報名，至比賽前一日晚上18 時截止，若網路報名人數未足200 人，則於比賽當天開放觀眾現場報名，同樣採實名制方式，並於現場察驗證件核對身分。
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