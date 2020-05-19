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中職／味全龍情定新竹10年 明年上一軍仍得找臨時主場

聯合報 / 記者吳敏欣／新竹即時報導
中職會長吳志揚（左起）、龍來公司董事長陳宏隆、體育署長高俊雄和新竹市長林智堅、味全龍領隊吳德威出席簽約儀式。記者吳敏欣／攝影
中職會長吳志揚（左起）、龍來公司董事長陳宏隆、體育署長高俊雄和新竹市長林智堅、味全龍領隊吳德威出席簽約儀式。記者吳敏欣／攝影

味全龍今天正式和新竹市政府簽下棒球場OT案，未來十年以每年不低於100萬元取得經營權，而且還保有五年的優先續約權；然而球場預定將於2021年底完工，所以龍隊明年升上一軍，還是得先找替代方案。

龍隊領隊吳德威指出，既然簽下新竹球場，要符合成本原則，會盡量將主場賽事安排在此處，目前估計一年至少安排40場主場賽事，不過實際場次還會調整，「畢竟我們全台都有球迷，也會安排到其他地方進行賽事。」

新竹棒球場表定於2021年底完工，不過工程是否延宕，以及政府能否如期驗收還是未知數，因此除了明年升上一軍得先找落腳處外，也有可能影響到後年賽程的安排，吳德威表示，備案方式是和其它縣市的政府接洽，租約或標案都在考量中。

龍來公司董事長陳宏隆（左起）、體育署長高俊雄和新竹市長林智堅簽約合影。記者吳敏欣／攝影
龍來公司董事長陳宏隆（左起）、體育署長高俊雄和新竹市長林智堅簽約合影。記者吳敏欣／攝影

吳德威也透露新竹球場的最新設計，除了改善舊有停車場不足的困擾外，球員休息室、牛棚也會有感升級，看台更直上四層樓設計，有高空俯視的感受，「因為它的腹地不足，所以只好往上蓋，目前還尚待解決的外野看台，可能得等之後才能和住戶慢慢協調，畢竟這牽扯到很多法律問題。」

龍隊進駐新竹後，有望展示科技城的特色，儘管球場還在施工，吳德威已經有不少智能科技廠商接洽，評估相關AI開發。

中職會長吳志揚及新竹市長林智堅也親自到場，見證中職第五隊「嫁」進新竹，林智堅表示，簽約儀式原本早在數個月就安排，因為疫情關係才拖延至今。

中職 棒球 牛棚

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