中職／犧牲戰績練新人 悍將才有更好的未來

史上最多勝教頭洪一中今年轉戰富邦，但開季至今戰績僅有10勝13敗，主因就是對戰老東家樂天的8場賽事，遭到壓倒性的挫敗，7連敗之後，好不容易在17日獲得本季對戰樂天的首勝，不過洪一中日前提到本季帶領富邦的心得，曾無奈地表示「這隊戰力要完全整合，好像有點困難。」其實只要是長期關注富邦的球迷都對這一點心有同感，這幾年富邦傷兵續出，整隊處於戰力完全體狀態的時間算起來並不多，今年即使因疫情延後開幕，仍再度遇到這個頭痛的問題。

先是開季前洋投包林傑(Ryan Bollinger)、羅力(Mike Loree)受傷趕不上開幕，開季後高國輝打沒幾場又舊傷復發，接著蔡明晉被強襲球打中，戴培峰因觸身球而手腕挫傷，林哲瑄手肘不適，索沙(Henry Sosa)腹部緊繃，蔣智賢跑壘左膝扭傷，陳仕朋背部拉傷，一連串的傷兵潮，讓富邦在投手及野手方面的戰力輪流受損，當然，羅馬不是一天造成的，這種現象的發生跟富邦及前身義大過去幾年的選秀以及養成策略有很大的關係。

首先是選秀，富邦(義大)在過去幾年選進不少旅外歸國球員，其中雖有好幾名如胡金龍、林哲瑄及高國輝等人都成為隊中主力，但也有不少球員對戰力的幫助不大，如林旺衛、羅嘉仁、陳冠傑、羅國華及羅華韋等，先不論貢獻度，這些球員回台時已有一定年紀，再加上旅外時期身體所受的負擔，讓他們的身體在這幾年開始出現了傷痛，最明顯的就是高國輝，在14到16年連3季拿下全壘打王後，身體開始出現狀況，之後的3年單季出賽最多只有62場，單季的全壘打也再未超過10轟，今年又是打完2場後傷退下二軍，直到上星期才重回一軍，但又傳出腹肌不適的消息；而蔣智賢去年也曾有過側腹拉傷及左手腕肌腱發炎等傷勢，導致整季只出賽66場，全壘打也僅剩9支。

悍將打線至今仍非常依賴林益全、高國輝、蔣智賢、胡金龍及林哲瑄等球星，但這些球員從旅外打拚到回中職大量出賽，長期征戰造成大大小小傷勢不斷。 聯合報系資料照片

富邦(義大)過去長期以旅外或轉隊球員為主力的策略，也使得年輕選手的養成不如其他三隊，將目前四隊一軍的陣容攤開來看，富邦的球員年紀就是偏大，其他三隊的年輕球員也已接近換血成功，如統一的陳傑憲、蘇智傑，樂天的陳晨威、林立，中信的陳子豪、高宇杰等，都已是中職當今代表性人物，反觀富邦，到上季結束為止尚未出現打出實績的年輕球員。

本季到目前為止的老將傷兵潮，對洪一中來說雖然是個整合的難題，但也不失為富邦隊形改造的一個契機，林哲瑄及蔣智賢的受傷，讓申皓瑋及范國宸有更多的出賽機會。

申皓瑋是16年義大的第一指名，是備受期待的大物新人，不過因為守備位置及表現不穩定的關係，前幾年在一軍的出賽場次並不多，最多的是18年的45場，該年也是他生涯打得最好的一年，超過150個打席數，有2成88打擊率、4轟及18分打點的成績，今年在林哲瑄受傷後被拉上一軍，並開始有固定先發的機會，近兩場對樂天的比賽，共6個打數打出包含1轟在內的5支安打，是17日能夠對樂天止敗的關鍵人物。

悍將急需年輕球員出來補足戰力，在總教練洪一中（左）建議勇敢嘗試改變打擊姿勢後，申皓瑋（右）的表現讓人期待。 聯合報系資料照片

范國宸是另一個打擊能力備受期待的年輕球員，洪一中在之前的比賽中曾為了要火力最大化，讓蔣智賢移防右外野，啟用范國宸守三壘，不過後來因為范國宸的三壘守備失誤較多，使得洪一中不得不放棄這個調度，讓蔣智賢回到三壘，范國宸只好回到板凳上，現在蔣智賢受傷，范國宸自然就有更多先發上場的機會，或許富邦現階段還必須幫他繳在三壘守備上的學費，但范國宸去年出賽56場，打出5轟，今年出賽18場已有2轟，如果能把他的火力養出來，對富邦的未來有很大的幫助。

戴培峰是現階段富邦重點培養的年輕捕手，去年新人球季就已出賽32場有超過100個打席數，但打擊率僅有2成28，沒有全壘打，今年戴培峰從開季就待在一軍，而且有穩定的出賽機會，目前已出賽12場，打擊率在3成以上，長打火力更是令人驚艷，8支安打中就有4轟，能不能養成富邦夢寐以求的捕手砲，是這一季球迷可以密切觀察的焦點。

另外高國麟也是因為哥哥高國輝受傷才獲得比前兩年更多上的場機會，並交出不錯的成績，還有幾名有潛力的年輕球員，如日前升上一軍，有不錯表現的投手楊彬、不久前下二軍的楊晉豪、仍在二軍努力，安打、打擊率、盜壘都排第三的張冠廷、上週打出個人生涯一軍首安的姚冠瑋及王詩聰等人，都令人期待未來的發展。

高國麟去年就打出生涯最好的.288打擊率與.584長打率，本季有更多的出賽機會，若能好好把握很有可能成為球隊的主力戰將。 聯合報系資料照片

洪一中目前遇到的老將傷兵潮，絕對是持續且無法被解決的難題，甚或在未來幾年會越來越嚴重，唯一的解法只有培養更多年輕球員接班，當然，要在一軍戰場給年輕人更多機會，就勢必會影響到戰績，不過這也是沒辦法的事，否則富邦的未來只會更嚴峻，犧牲眼前這半季或一季的戰績，換來更多可用之兵及更光明的未來，應該是帶過樂天(Lamigo)的洪一中必須考慮的方向。