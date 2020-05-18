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玉山盃／黃文生帶過父子檔 評曹祐齊贏曹竣崵三點

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃全國青棒錦標賽5月20日開打，台北市隊的曹祐齊。記者蘇志畬／攝影
玉山盃全國青棒錦標賽5月20日開打，台北市隊的曹祐齊。記者蘇志畬／攝影

台北市隊今年在玉山盃青棒錦標賽要再拚四強門票，投手曹祐齊的表現會是關注重點，總教練黃文生帶過曹竣崵、曹祐齊這對父子檔，在他眼中，曹祐齊以「三勝一敗」的戰績略勝爸爸一籌。

大理高中青棒隊總教練黃文生教練經驗豐富，執教美和中學青棒隊時，就曾帶過曹竣崵，相隔多年又成為曹祐齊的總教練，黃文生認為，曹祐齊的控球不如爸爸，但球速、身高都比同齡時的父親更好，「而且長得也比較帥。」

身為名將之後，曹祐齊並沒有特別感受到來自外界壓力，「壓力都是自己給自己的，不用在意別人怎麼想。」至於曹竣崵會不會也給他壓力？曹祐齊說：「不會，他都給建議比較多。」

棒球界有不少父子黨，近年王威晨雖然打擊型態與父親王光輝不同，但也發揮特長，在中職打出一片天，曹祐齊也認為，或許有些父親做不到的地方，自己可以去超越他，「我以父親為榮，但我還是我。」

中職 球速 玉山盃

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