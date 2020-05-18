中職／恢復係數接近2016年 有望再挑戰600轟

中華職棒公布今年比賽用球檢測數據，恢復係數直逼2016的「彈力球年」，該年聯盟整季打完240場，累積603轟，本季目前打了48場比賽，敲出129轟，很有機會打破紀錄。

2016年中職砲聲隆隆，單季超過30轟的打者就有高國輝、林智勝、蔣智賢三人，且四隊開轟數都破百，單季全壘打總數創下中職新高，場均2.51轟，恢復係數兩次檢測數字是0.576、0.573。

今年球季過了1/5，就已敲出129轟，場均2.69轟的速率，維持到年底會出現645轟的驚人數字，也因此今年「打高投低」的現象特別受到外界關注，聯盟兩次檢測結果，比賽用球的恢復係數分別是0.574、0.571。

跟其它年相比，2013年、2014年全壘打數都在200左右，當時恢復係數為0.560、0.557，2015年飆升到429轟，恢復係數為0.568。

打者確實也有進步，2016年全壘打滿天飛後，2017年恢復係數下修到0.560，全壘打數還是有494轟，跟2013年相比高出不少，2018年恢復係數0.562、399轟，去年恢復係數0.563、514轟，史上第二次突破500轟關卡。

中職規定恢復係數範圍是0.540至0.580，但「彈力球」現象引起討論，隔年領隊會議決議，恢復係數目標應訂為0.550到0.570，若以這個標準來看，近八年只有2016年跟今年超標。