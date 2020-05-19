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全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

社子島球場旁租屋開啟棒球路 朱育賢是重慶驕傲

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
朱育賢(中)回母校重慶國中、社子島球場勉勵學弟。 劉明光提供
朱育賢(中)回母校重慶國中、社子島球場勉勵學弟。 劉明光提供

為了打棒球，一個國中生從新竹來到台北，在社子島球場附近租房子，這就是樂天桃猿強棒朱育賢棒球故事的起點…。

朱育賢2015年被桃猿第七輪選中，開始在中職綻放光芒，年年打擊率都有3成以上，去年奪下安打、全壘打王以及年度MVP最大獎，本季一開始又是狂轟，以17場11轟打破中職最速紀錄，也有望挑戰陳金鋒最快百轟紀錄，堪稱新一代的強棒代言人。

朱育賢在中職大放異彩，目前全壘打11支是聯盟第一，打擊率4成則排名第三，已成為新一代強棒代言人。 聯合報系資料照片
朱育賢在中職大放異彩，目前全壘打11支是聯盟第一，打擊率4成則排名第三，已成為新一代強棒代言人。 聯合報系資料照片

但這位強打在業餘時期並未入選過國手，國小也沒打球，自台北市重慶國中展開棒球路，重慶總教練劉明光見證子弟兵的成長，他透露，新竹出身的朱育賢因當時當地棒球尚未發展，透過友人介紹前來就讀，「我從榮工退休來到重慶，當時朱育賢國二，身高就有將近180公分，可能是遺傳自父母，他的父母身材都高大，弟弟朱育霖(現就讀文化大學)也有185公分以上。」

當時重慶剛成立棒球隊，沒有宿舍，朱育賢因而在平時球隊練球的社子島球場附近租了房子，一個人獨立生活、上課、練球，劉明光很佩服這孩子的決心跟自主能力，「有時候我也會去租屋處看他過得怎麼樣，他不僅練球很認真，功課也維持中等水準，每個老師都很愛他，看到他都很高興。」

朱育賢(左)回母校重慶國中、社子島球場勉勵學弟。 劉明光提供
朱育賢(左)回母校重慶國中、社子島球場勉勵學弟。 劉明光提供

棒球路晚起步，朱育賢一開始都在打基礎，由於他是左撇子，以一壘手為主，有時也會鎮守外野，因身材突出、肯練，國二逐漸成為主力，有一次在社子島C球場還打到左外野水溝附近，讓劉明光對他印象深刻，「他有力量、揮棒動作好，當時就有看到他的潛力，其實他差的是經驗，需要時間多加磨練。」

國三被指派為隊長，朱育賢在劉明光眼中是態度好、自我管理好，跟老師、同學都相處不錯，且吃苦耐勞的選手，「看到他現在的成就我不意外，他有具備成功的特質」，跟朱育賢是大理高中同學、現任教於東園國小的教練駱政宇也口徑一致，「他會利用空檔加強自己，學習能力強，個性謙虛、認真。」

朱育賢(中)回母校重慶國中、社子島球場勉勵學弟。 劉明光提供
朱育賢(中)回母校重慶國中、社子島球場勉勵學弟。 劉明光提供

駱政宇指出，朱育賢有身材、力量，加上左打優勢，高一就被列入木棒組陣容，高二進入中心棒次，到高三則扛下第四棒，看得出教練對他有期待，「高中看得出他的潛力，只是有些技巧還沒開竅，但是他求知慾旺，會主動去問教練，一直求進步，當時高中生畢業還不能選秀，大家沒想過打職棒，只是當成追尋的目標。」

過去在榮工，目前在重慶已執教15年的老教頭劉明光觀察，能夠打到職棒的選手都具備「吃苦耐勞、態度好」的特質，朱育賢、張奕都是很好的例子，更難能可貴的是，球季結束後，他們會回到母校、球場勉勵學弟，致贈贊助金添購球具、裝備，「懂得感恩，是我們重慶的驕傲。」

社子島 朱育賢

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