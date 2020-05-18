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中職／真的是彈力球！ 兩次恢復係數檢測都偏高
中華職棒今天公布兩次比賽用球檢測結果，第一次檢測恢復係數（COR）0.574，第二次為0.571，雖然都符合規定的0.540至0.580範圍內，但確實是近四年最高，接近2016「彈力球年」的數據，聯盟表示：「已要求廠商改善，並持續追蹤。」
中職第一次檢測為官辦熱身賽前間，數值雖在規範內，但因偏高，已要求廠商改善，球季開打後第二次檢測，數值依舊偏高，中職表示：「2017年中華職棒球團代表會議建議數值為0.550~0.570，因此本次檢測數值仍屬偏高。」
今年中職打高投低的現象引起外界關注，中職兩次檢測結果數值都偏高，也符合外界看法，中職近八年比賽用球的恢復係數多落在0.560左右，只有2016年及今年超過0.570，目前最高仍是2016年的0.576，該年整季603轟，締造中職單季最多轟紀錄。
中職測試交由台北市立大學運動器材科技研究所，依照ASTM美國測試與材料學會測試標準進行，項目包括外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D），共九項。
聯盟表示，檢測單位也曾接受世界棒壘總會委託進行檢測，但為求慎重，接下來會另外把比賽用球送交日本的檢測單位進行檢測。
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