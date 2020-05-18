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遭影射涉入工程弊案 林華韋明開校內說明會
國立台灣體育運動大學校長林華韋日前遭影射涉入工程弊案，他表示，已經向報導者、相關媒體循法律途徑解決，希望能捍衛自身名譽，明天也將在校內舉辦說明會，維護校譽也讓學校同仁能安心工作、學生安心就學。
林華韋於2013年8月上任台體大校長，2017年連任，將於明年七月屆滿，而在他任內將嘉義校區遷回，還興建圖書館、改建校門，也成功爭取到博士班設立、成立實驗室，就是希望能讓學生有更良好的學習環境。
但日前有報導指出林華韋涉入工程弊案，還表示檢調已初步掌握證據，對此林華韋表示一切都是子虛烏有，也已採取司法途徑，明天也將在校內舉辦說明會，向校內員工、學生、校友說明自身立場。
林華韋説：「事情發生後感謝很多人的關心，自己做事都坦蕩蕩，還是會繼續接受大家檢驗，發生這件事影響到不少無辜同仁，舉辦這場說明會除了要捍衛個人聲譽外，同時也要維護校譽、學生教育權和同仁的安心教學工作環境。」
明天的校內說明會由於場地限制，現場僅能有上百人參加，但會透過線上直播方式讓外界收看。
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