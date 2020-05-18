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中職／無感美國疫情 悍將洋投：在這過正常生活

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
富邦悍將洋投包林傑接受美媒「中西部論壇報」訪問，描述全球新冠肺炎疫情下，在台灣保有的正常生活。 聯合報系資料照
富邦悍將洋投包林傑接受美媒「中西部論壇報」訪問，描述全球新冠肺炎疫情下，在台灣保有的正常生活。 聯合報系資料照

富邦悍將洋投包林傑接受美媒「中西部論壇報」訪問，描述全球新冠肺炎疫情下，在台灣保有的正常生活，離鄉背井的他對於美國疫情的嚴重度，只能透過社群媒體略知情況，「相較之下我在這裡的生活如昔。」

文中介紹台灣因及早預防新冠肺炎流行，讓這個擁有約2400萬人口的國家，目前確診病例只有不到450名，學校、餐廳和商店都正常營運。

包林傑向「中西部論壇報」表示，目前台灣民眾還是會在公共場合配戴口罩，並且落實測量體溫，他笑說自己從未發燒，卻因手中的熱咖啡而驚動紅外線熱像儀，當眾上演糗況，除此之外沒遇過其他問題。

雖然躲過新冠肺炎疫情干擾，包林傑卻因腳傷的關係今年尚未出賽，他表示目前幾乎完成復健，渴望再次披掛上陣。

1月底就抵達台灣的包林傑，對於家鄉美國遭受新冠肺炎疫情侵襲幾乎無感，「其實這感覺很怪，我猜自己不是真的理解家裡發生什麼事，我看到人們在社群媒體的貼文，但無法真的領會現況有多糟，因為我不在那，我在這裡過著正常生活。」

味全龍投手教練克萊本也向「中西部論壇報」坦言，2月離開佛州時他和妻子都有些擔憂，因為台灣和大陸鄰近，沒想到現在卻因成功讓棒球安全開打，成了世界典範，「我每天都打給太太聊天，她說『真是因禍得福，你在世界上唯一可以打棒球和教棒球的地方』，這感覺有點怪。」

富邦悍將 味全龍

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