中職／被加快時間搞亂了？ 洪總：裁判要用心一點啦

富邦悍將隊今天以9：7擊敗樂天桃猿隊，終止對戰7連敗、終於贏球，但比賽中的判決爭議，讓總教練洪一中在賽後又開砲，要裁判用心一點，「現在畫面都會傳出去，不要變笑話。」

5局上兩隊2：2平手，猿隊攻占一、二壘，陳晨威擊出三壘上方飛球，但三壘手范國宸漏接，主審判定為高飛必死球，壘上跑者則推進上二、三壘，洪一中針對高飛必死球的判定上場與裁判爭論，最終仍維持原判。

賽後洪一中表示：「他們（裁判）說他們有把手舉起來（判定高飛必死球），但我看是球已經快要落地了，他們手才舉起來，而且是球在三壘方向，但二、三壘裁判都沒有比。」洪總還說重話批：「不知道在幹什麼，裁判要用心一點啦，不要這樣散散的。」

近期中職因比賽時間過長引熱議，賽務部也在前天針對加快比賽時間，對裁判提出5點要求，洪一中表示：「最近大家都在談時間的問題，我覺得這些裁判有點亂了，不要因為這樣，為了縮短比賽，很多東西就變成⋯⋯，現在畫面都會傳出去的，不要變笑話，稍微用心一點，裁判不要受影響。」