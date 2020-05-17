中職／悍將終止對猿7連敗 洪一中直言：很奇怪就是打不贏

中職最多勝教頭洪一中今年改掌富邦悍將隊兵符，但本季對上前東家樂天桃猿隊，開季起一勝難求、苦吞7連敗，直到今天才總算以9：7搶下對戰首勝，洪一中坦言，多少有鬆了一口氣。

洪一中去年率領猿隊打下3連霸，但今年接受悍將隊的高薪挖角，本季和前東家的交手成為一大話題，與猿隊新任教頭曾豪駒的「師徒對決」也受關注，但悍將隊開季起就是贏不了猿隊，洪一中也直言：「很奇怪啊，就是打不贏。」

苦吞對戰7連敗，洪一中說：「當然這隊本來就實力滿強的，也不是這麼好打，但一直敗的話，多少會有壓力，不要說只對他們，對上單一球隊，連幾場都沒贏，當然會有壓力。」

洪一中說：「前面7場比賽，不是被打、要不然就是分數到最後沒辦法維持住，我們洋投一直沒辦法回來也是一個因素。」前天悍將隊在延長賽以6：7落敗，今天總算止敗，他鬆一口氣，並表示：「希望一場比一場好。」