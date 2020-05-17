中職／王威晨開轟掃4安 兄弟5轟棒打獅隊

中信兄弟與統一獅隊3連戰最後一場比賽，兄弟火力大放送，單場掃出19支安打，包括5發全壘打，終場以19：9擊退獅隊，拿下2連勝；獅隊雖將團隊連續全壘打紀錄推進至21場，但吞下2連敗，排名仍是墊底。

獅隊今天推出本土投手施子謙先發，兄弟在2局上靠詹子賢安打、蘇緯達二壘打送回第1分，陳子豪補上二壘打形成二、三壘有人，黃鈞聲高飛犧牲打又送回分數。第3局兄弟王威晨、吳東融連續安打，昨天用全壘打達成千安的張志豪，再掃一發3分全壘打，近5戰敲4轟，兄弟拉開5：0領先。

第4局兄弟陳子豪、江坤宇接連安打多添1分，王威晨揮出中外野2分全壘打，本季第2轟、生涯第3轟出爐，兄弟拉開8分領先。

獅隊施子謙此戰僅投4局失8分，第5局換上劉軒荅也擋不住兄弟攻勢，兄弟在滿壘時靠暴投跑回第9分，之後黃鈞聲高飛犧牲打、江坤宇安打都送回分數，將比數改寫為11：0。

獅隊打線直到5局下才突破兄弟洋投萊福力，陳傑憲在滿壘時揮出2分打點安打，吳桀睿、林安可的安打也送回分數，單局追回4分。

第6局兄弟持續開砲，周思齊從林煜清手中揮出3分全壘打，用本季首轟達成生涯800分打點里程碑，陳子豪也「背靠背」敲出本季第一發全壘打，兄弟取得15：4領先。

獅隊在6局下靠潘武雄、蔡奕玄安打再追1分，兄弟則在7局上靠林書逸代打擊出高飛犧牲打進帳分數。7局下獅隊靠安打、失誤和保送攻占滿壘，林靖凱安打追回1分，陳重羽的滾地球也送回分數，但滿壘的局面沒能再添分數，仍以9分落後。

8局下獅隊蘇智傑率先上場，從官大元手中敲出陽春全壘打，幫球隊延續連續21場開轟紀錄，接著靠3支接連安打又添1分。但兄弟9局上靠陳文杰轟出3分全壘打，兩隊比數又回到10分差。

兄弟洋投萊福力本季首度出賽，先發5局被敲出6支安打，失4分，拿下本季首勝；王威晨單場4安包括一發全壘打，拿下單場MVP。獅隊施子謙則是只投4局，被擊出9支安打（2轟）、失8分，吞敗投。