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中職／羅力歸隊好投 悍將終止對戰猿隊7連敗

聯合報 / 記者葉姵妤／新莊即時報導
胡金龍轟出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
胡金龍轟出陽春全壘打。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊因雨獲得1天喘息，今天在新莊棒球場續戰樂天桃猿隊，羅力本季歸隊後的首戰，投出7局失2分的優質先發，壓制猿隊攻勢，打線則敲出15支安打，包括2發全壘打，終場悍將隊以9：7勝出，拿下本季對戰猿隊首勝、終止對戰7連敗。

面對猿隊洋投霸能，悍將隊在首局先有攻勢，高國麟在二壘有人時敲出適時安打，幫球隊打下第1分。2局下申皓瑋、戴培峰及王正棠連3棒安打追加1分，取得2：0領先。

猿隊在4局上反攻，林智平揮出二壘打後盜上三壘，靠藍寅倫的高飛犧牲打跑回分數，2出局後林立從羅力手中轟出中外野陽春全壘打（本季第5轟），個人連3戰開轟，將比數扳平。

5局下悍將隊胡金龍敲出安打，並跑出單場第2次盜壘成功，推進上三壘後，范國宸掃出安打送回球隊超前分。

第7局胡金龍率先上場，從翁瑋均手中轟出陽春全壘打（本季第3轟），2出局後范國宸再敲陽春彈（本季第2轟），之後申皓瑋二壘打、戴培峰獲保送，王正棠、李宗賢的安打都送回分數，胡金龍單局第2度站上打擊區又敲出二壘打送回1分，悍將隊猛攻6分大局拉開比數。

猿隊在比賽後段掀反撲，8局上先追回1分，9局上面對悍將隊終結者陳鴻文，藍寅倫在滿壘時擊出中外野二壘打送回2分，陳俊秀的滾地球也帶有打點，林立安打再添1分，讓比數形成2分差，但最終陳鴻文仍替悍將隊守住勝利。

羅力今年首度在一軍亮相，先發7局，被擊出6支安打，沒有出現四壞球保送，送出4次三振，失2分，本季首戰就奪勝，生涯第85勝入袋，並獲選單場MVP。

猿隊霸能則是先發5局，被擊出8支安打，有2次保送和3次三振，失3分，吞下本季首敗。

悍將隊總教練洪一中今年轉隊執教，但面對前東家猿隊苦吞7連敗，今天總算在與曾豪駒的「師徒對決」中開胡。

范國宸敲出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
范國宸敲出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊羅力本季首度出賽。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊羅力本季首度出賽。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊羅力本季首度出賽。記者季相儒／攝影
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胡金龍 羅力

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