日職／快槍俠牧田和久 被洗臉也慢不下來

中華職棒比賽的時間問題近來引起廣泛討論，也意外喚起大家記憶，想起一個20幾年前的外籍OB洋投，那就是前兄弟象洋投克力士。

中職比賽落落長 需要更多克力士

中職史上洋將外號能讓球迷耳熟能詳的不多，但「快槍俠」克力士絕對是箇中經典。克力士1994到96年效力兄弟象隊，累積21勝14敗6救援、防禦率2.94的戰績，包括17場完投、5場完封，因為投球節奏明快，而被稱為「快槍俠」。

不過，在20幾年前那個年代的中職比賽還沒有比賽時間的問題，也沒有打高投低的現象引起討論，克力士的出現只是讓職棒比賽增添話題，「今天比賽會多快？」「會不會再創紀錄？」（※註：1994年克力士多次在先發創中職比賽最快紀錄，最後在6月22日對統一獅隊投出完投勝，全場僅花費1小時57分，創下中華職棒完整比賽最短比賽時間紀錄）。誠如富邦總教練洪一中對媒體舉例，陳義信、克力士、巴比諾、瓊茲、王漢的共同點就是控球很好，「以前好投手不少，現在投手壞球太多，而且天氣長期悶熱，讓很多人投球拖拖拉拉，浪費比賽時間。」反而是現在這個年代，更需要讓比賽節奏明快、不拖泥帶水的快槍俠。

前兄弟洋投克力士是中職史上最不會拖泥帶水的投手，有他上場的比賽常常2個半小時內就能搞定，讓球迷看完球後不用急著趕車回家。 聯合報系資料照片

日本快槍俠牧田和久 曾被老將洗臉

日本職棒每年都設有「Speed Up賞」，表彰對加快比賽節奏有貢獻的選手。鼓勵的對象除了投球節奏明快的投手之外，還有攻守交換時動作迅速的野手。現任日本國家隊監督稻葉篤紀以及巨人隊二軍監督阿部慎之助都曾獲獎。

投手方面，曾在西武效力過7年的下勾投手牧田和久無疑是近年來最具代表性的「日職快槍俠」。牧田和久曾經在2015年到2017年連續3年獲獎，2017年球季他在壘上無人的情況下投球間隔只有7.5秒，比前一年（2016年）的8.1秒再向前推進。

看過牧田投球的球迷應該都有印象，他在投手丘上完全將節奏掌控在自己的手上，以攻擊性的投球破壞對方打者的攻擊節奏。有的打者會因此喊暫停退出打擊區「反擊」，在此情況下有的投手會覺得被打者擾亂，而牧田反而認為這表示對方已經受到影響，「在心理上自己佔有優勢。」

牧田和久這樣的投球風格，在新人球季就曾遇到被前輩「洗臉」的事件。2011年球季，牧田和久才剛從社會人球隊的日本通運以選秀弟二指名加入職棒，山崎武司則是前一年還高齡42締造單季28轟的老牌強打者。

在一場對戰中，牧田和久對山崎武司，無人出局仍以固定式投球，並且三振了山崎。通常固定式投球是在壘上有人情況下，投手為了防止跑者盜壘才會用的投球方式。因此山崎武司也沒有預料到一個菜鳥投手會反其道而行，在壘上無人時對他以固

定式投球伺候，賽後對媒體大發牢騷：「一個一年級生在搞什麼！100年都還太早！」

牧田和久的舉動，有人形容他是「聰明」地在規則範圍內使用的投球技術，但也有人形容為「狡猾」，看法不一，但總之完全不像個菜鳥。第一年他就拿下22次救援成功，隔年再奪下13勝，成為日職代表性的快槍俠，也是渡邊俊介退休之後日職代表性的「和製潛水艇」。

化守為攻的投球

牧田和久的直球速度雖然不快，連140公里都不到，不過他卻對自己由下往上飄的直球軌道相當有信心。牧田曾回憶自己：「社會人時代9成都投直球，而且經常只攻打者的內角。」 無論是球種選擇或是加快投球的節奏，都是為了要在對戰上「化守為攻」為自己取得絕對上風。

選手生涯與克力士搭配投捕的洪一中表示，「要克力士慢一點都慢不下來！」牧田和久剛到美國，也有教練也告訴他：「不用這麼急也沒關係！」但他堅持這是自己的投球特性。2018年之後牧田和久離開西武轉到美國挑戰大聯盟，過去兩年洋聯的得獎者分別為多和田真三郎（11.1秒）、高橋礼（10.0秒），但都與他有段差距，更可以看得出牧田和久獨到之處。今年他重返日職，不過轉加入西武在洋聯的對手樂天金鷲隊，投球的型態以及成績，備受關注。