中職／楊岱均離球場越來越近 陳俊秀：他企圖心很強

樂天桃猿隊「一蹦」楊岱均因腦瘤動刀暫離球場，經過1年的休養和復健，目前狀況已恢復7成，這期間隊友們持續帶給他正面能量，陳俊秀也透露：「他的恢復狀況越來越好，應該近期就可以回來了。」

楊岱均去年被診斷出腦部腫瘤壓迫到神經，動了兩次手術，並持續靠針灸和藥物來修復視覺神經，這一年來的復健之路走得辛苦，但楊岱均表示：「我在堅持回球場的那一天。」

哥哥楊承駿為了陪楊岱均復健，去年底在彰化員林開了捲餅店，而陳俊秀與陽耀勳在今年春訓前就曾抽空去光顧，並關心楊岱均狀況，陳俊秀也透露，一直以來都持續和楊岱均保持聯絡，陪他聊天放鬆心情、也為他打氣。

楊岱均日前透過個人粉絲團抒發心情，透露自己在手術後變得自閉、沒自信，對此陳俊秀說：「難免都會，他又是運動員，但他真的滿厲害的，撐過那麼多，現在離球場越來越近了，我們跟他講『慢慢來』很簡單，但對他來說，心裡難免會急。」

陳俊秀指出，楊岱均近期狀況越來越好，「他一直很想回來跟我們練習，他是企圖心很強的選手，很想回球場，應該差不多了，近期應該就可以回來，他已經開始有在訓練，恢復的狀況也比預期的更快。」

猿隊總教練曾豪駒指出，楊岱均的進度，一直有照著步驟走，「期待他能早日回到球場。」陳俊秀也認為，楊岱均只要能健康回到球場上，相信他很快就能把之前的感覺找回來。