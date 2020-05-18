中職／身處瘋狂打擊聯盟 黃恩賜難成大投手

上周聯盟和各球團終於開始正視比賽時間過長、「投低打高」的問題，聯盟也提出初步解決之道，希望加快節奏，讓比賽品質更好，吸引更多球迷入場，這都是好事，值得鼓勵。

今年中職平均每場比賽時間超過3小時40分，比韓職多打半小時，平均每場比賽轟2.6支全壘打，洋投防禦率長期在6左右，打擊率破3成，場均得分高達14分，各項投打數據都比打擊最瘋狂的2016年還失控，每戰投手換了又換，投球數暴增，要縮短比賽時間、加快節奏談何容易。

球評、球界人士和球迷一直呼籲中職，要改善上述問題，唯有降低比賽用球彈性係數和放寬好球帶才行，這兩點球團和聯盟都須審慎評估，不是馬上就能做決定的事，每年開打前球的係數高或低，也不是聯盟說了算，必須球團同意才行，當然，包括好球帶也是如此。

兩者相較，好球帶的解決方案較容易，只要聯盟和球團有共識做出決議即可，立即就可執行。2017年韓職為了解決「投低打高」的問題，開季前就決定要適度放寬好球帶，果然就讓打者沒那麼瘋狂，投手進步了。

統一獅洋投費爾本在上周五對中信兄弟投出來台代表作，6局投球只有1分非自責分，加上對手米蘭達7局也只失2分，最後獅以2：1打敗兄弟，兩隊總得分3分是本季僅僅第2度出現的「超低比數」。 中華職棒聯盟提供

比賽用球的問題比較難克服，因為已經下訂一大批球，總計數萬顆，供一、二軍比賽使用，如果要換成低彈性係數用球，已做好的球該怎麼辦？是否會影響投手和打者成績？這是聯盟和各球團所顧慮的事情。

可是，過去中職並非沒有季中換球的例子，2010年上半季採「美津濃MB210」，結果球彈性太差還會變形，係數僅0.542，超難轟全壘打，引發軒然大波；下半季隨即改成彈性較好但價格較高的「美津濃M150」，係數提高到0.551，果然球一換「打者集體進步了」。

還有一例是1992年，原本用球採「美津濃500」，到了8月不知何故改成彈性較好的「Sun-up SU-101 」，結果「投手集體退步了」，全壘打滿天飛，「Sun-up SU-101 」一戰成名，相信老球迷記憶猶新。

比賽用球彈性可以影響投打成績，這是無庸置疑的事，或許今年中職有無法換球的難處，至少適度放寬好球帶，稍微平衡投打天秤，不要過度傾斜，絕對是可行的方式。

中職目前的好球帶爭議還不少，放寬好球帶對於投手和主審來說都可減輕壓力，甚至還有機會縮短漫長的比賽時間。 聯合報系資料照片

「投低打高」影響層面深且廣，如果投手頻被打爆，打者好風光，輕輕一揮就全壘打，那麼，在基層打球的小朋友，只想往打者發展，沒人想練投，好的人才都「棄投從打」，未來台灣缺乏好投手的困境只會愈來愈顯著。

再者，中職目前不是沒有資質很好的先發本土投手，但處在對投手非常不友善的環境，很難養成獨當一面的王牌，好比說江國豪、陳仕朋、黃恩賜、江辰晏，他們都是優質投手，但防禦率全破5.50，數據不好看，投久了一直被打爆，自信心也沒了。

黃恩賜上周飆速156公里，表現令人驚艷，未來絕對夠格能扛黃衫軍王牌，不過如果他長期身處防禦率超過6的瘋狂打擊聯盟，前景不容樂觀。

也難為這些本土投手了，因為洋投比他們更慘，尼寇力防禦率6.48、索沙防禦率6.83、羅傑斯防禦率7.79，成績比土投還糟糕，是打者太厲害？還是這些洋投太爛？

悍將先發投手索沙原本被認為是中職史上最強洋將之一，但他近2戰7.2局投球被打21支安打失15分，本季防禦率竟然暴衝到6.83。 聯合報系資料照片

要強調的是，唯有在友善的環境，包括合理的好球帶、用球係數接軌日、韓職，先發本土投手才有真正投出與自身實力相符的成績，也才能循序漸進養成大投手，否則他們就像免洗筷一般，被打爆、信心全失了，再換一批土投挨轟，對國內棒球長期發展絕非好事。

球的彈性係數偏高，打者輕輕一揮就開轟或到全壘打牆邊，導致外野手守得超深、內野手守到外野草皮前緣，有仔細觀察比賽內容的球迷可以發現，2016和2020年球季，常出現球強勁到內野手根本來不及反應，完全沒守備機會，或是平凡飛球掉在外野手面前，平凡滾地球內野手來不及處理，就是因為球太會飛、太強勁造成守備佈陣完全改變，所以安打產量才那麼多，不見得是打者的真功夫。

超級打者聯盟影響深遠，各隊火力最大化，會讓「陳江和類型」的球員幾乎沒有出賽空間，這類頭腦和守備極佳、執行戰術能力很好但攻擊稍遜的選手，即使有再好的比賽閱讀能力、再會玩球也沒用，因為打者只要會打就好，不用短打、打速度戰、也毋須鬥智，失去許多棒球純粹元素。

而且，只要你能打，教練一定會硬擠出守備位置出來，好比說蔣智賢移防右外野，守備慘不忍睹，一壘為主的范國宸，守三壘失誤連連，不太適合守游擊的陳傑憲，守到崩潰才去外野，林智平很能打就跑去守游擊，林安可即使守備普通，因為太會轟就守右外野，高國麟過去幾年還移防根本不擅長的游擊防區。今年中職失誤連連的場面屢見不鮮，平均每場比賽出現2次失誤，比這幾年日、韓職場均多1次失誤。

球很好打也會改變打者的揮擊型態，這幾年普遍往天上打，缺乏策略性攻擊，什麼狀況該做什麼樣的揮擊，該助攻、推打、收打，觀念逐漸淡薄，平常練球觸擊、守備訓練量不如往年，反正球很會飛，好球帶窄，鎖定紅中全力揮擊就是了，如果是在國際賽打低彈性係數用球，好球帶又大，相當吃虧。

去年世界棒球12強賽就是如此，12強賽用球彈性超差，加上國際賽好球帶大，以中職球員為主體的打線，團隊打擊率僅0.207、上壘率0.272、長打率0.279，數據慘淡，大部分狀況打者都是強力進攻，較少策略性攻擊，這是在國內職棒長期養成的習慣，短期內很難改過來。

全壘打滿天飛，打擊大混戰並不會讓比賽變得精采，長久下來也不會提升球迷進場意願，比賽時間太長、品質下滑反而會嚇跑球迷，聯盟和球團並需嚴肅看待問題，妥善處理才是。