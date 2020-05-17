中職／開球挖地瓜自評59分 徐薇淩想跟胡金龍切磋高球

台灣旅美高球好手徐薇淩愛棒球，今天獲中職富邦悍將隊之邀，到新莊棒球場擔任開球嘉賓，但她自評開球表現只有59分，未來也希望有機會與熱愛高爾夫的悍將隊球員胡金龍切磋一番。

徐薇淩透露，自己從小就愛棒球，最欣賞的球員則是去年退役的中職人氣王「恰恰」彭政閔，欣賞他奮戰且不放棄的精神。而徐薇淩因喜歡棒球，平時就會在家模擬投球姿勢，今天則是首度站上投手丘。

獻出職棒開球初體驗，徐薇淩笑說：「因為是第1次，很緊張。」站在場上的視野也和平時透過轉播或現場看球時很不一樣，而她開出的球經一個彈跳才進了接球捕手胡金龍的手套中，徐薇淩自評表現不及格，「只有59分，因為挖了個地瓜，在本壘前提前落地，有點失望。」

徐薇淩特別挑選了54為背號，她透露：「高爾夫球打18洞，如果每一洞都能打Birdie（低於標準桿一桿），就是-54，希望能追求完美。」

今年全球體育賽事都受新冠肺炎疫情影響，LPGA賽事也逐一取消，讓徐薇淩留台時間延長，也能在上周中職開放球迷進場時到場看球。她自嘲目前正在「放無薪假」，自己的目標和訓練計畫也被打亂，但訓練腳步仍不停歇。

而徐薇淩過去在幾場高爾夫球的活動上就曾和胡金龍有接觸，她透露，胡金龍會關心她參與的比賽，也會詢問揮桿技巧，而今天換徐薇淩來到胡金龍的「主場」，兩人在棒球場相見，她也直呼：「滿酷的。」