中職／比賽要加速非關好球帶 陳俊秀：可參考12強方式

如果改善比賽打得「落落長」的問題，樂天桃猿隊強打陳俊秀認為，不該從調整好球帶著手， 而是可以參考世界12強賽規範，包括限制投手出手秒數、換場時間限制等，對投、打都公平。

日前聯盟公布向裁判組要求5點事項來加快比賽節奏，有球隊教練認為，好球帶也有因此放寬，但聯盟否認好球帶有改變。

站在打者角度，陳俊秀認為，要加快比賽時間，不是好球帶的問題，「每個裁判的好球帶都不同，放寬好球帶會有更多問題，而且裁判已經判了很多年，一下子要他們調整好球帶，裁判也很難調適，他們也有壓力。」而因人而異的好球帶若再放寬，也將讓打者無所適從。

陳俊秀指出，要想辦法加快比賽時間，要從可以控制的地方著手，像是練投時間限制、換場需跑步等。而從參考去年12強賽實施的規範開始，也是最簡單的方式。

去年12強賽實施新規，針對投、打端都有嚴格的限時規定，包括限制投手出手時間，換局時投手上場及熱身時間限制、換投時間及打者看暗號時間等。陳俊秀坦言，去年在打12強賽時就「很有感」，比賽節奏十分明快。

陳俊秀認為，有了12強賽的經驗當示範，中職可以依此調整相關限制，來讓比賽加速，針對可控制的地方來調整，對大家來說都公平，「一開始可能會不適應，但久了就沒有這個問題。」