中職／好球帶變大了？球隊各有看法

針對加快中職比賽時間的議題，中職周五向裁判要求5點注意事項，並加強向各隊宣導加快比賽節奏的觀念，當天晚間進行的2場比賽，也讓球隊「有感」，包括中信兄弟隊教頭丘昌榮及富邦悍將隊總教練洪一中都認為，好球帶感覺有放寬。

今年中職比賽時間「落落長」，中職周五發出公告，向裁判要求5點注意事項，包括加強執行現有加快比賽節奏規範及對於各項必要規範的計時程序、不接受無謂暫停、隨時提醒與要求攻守雙方注意比賽節奏、加快對於總教練必要的抗議解釋過程及加快重播輔助判決審視時間。

當天統一獅隊在台南球場以2：1擊敗中信兄弟，比賽3小時又2分鐘就收工，丘昌榮就直言，感覺好球帶有變大。而富邦悍將隊與樂天桃猿隊之戰打到延長賽第10局、由猿隊以7：6勝出，比賽打了3小時又39分結束。

談起周五的比賽，洪一中也認為，感覺好球帶有變寬，「兩邊投手的好球率有變得比較高一點。」他也透露，有時打者被三振後回到休息室也會抱怨好球帶。

但猿隊總教練曾豪駒認為，當天的好球帶感覺沒有不同，但比賽節奏確實有加快，「有規範下來，對比賽節奏是好的。」而裁判也在賽前就有告知各隊，盡量不要退出打擊區，比賽中也有提醒選手，曾豪駒說：「有規範讓大家去習慣，對加速有幫助，這樣的節奏也是好的。」