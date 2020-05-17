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中職／陳仕朋降二軍 洪總談下周輪值：感覺會下雨

聯合報 / 記者葉姵妤／新莊即時報導
富邦悍將隊總教練洪一中。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊總教練洪一中。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊洋投羅力今天重返一軍先發，但先發輪值又先出現傷兵，本土左投陳仕朋14日先發完出現背部不適的狀況，隊醫判斷可能為輕微拉傷，昨天被降二軍休息、調整。

悍將隊今年開季洋投狀況不斷，原本只有索沙及原本的第4號洋投伍鐸可用，因此需動用陳仕朋、江國豪及游霆崴3名本土投手。本周總算盼到羅力回歸，目前球隊最倚賴的本土先發陳仕朋卻又有狀況。

陳仕朋在14日對戰中信兄弟隊，先發3.1局失6分吞敗，悍將隊總教練洪一中透露，陳仕朋當天投完，反應背部不舒服，原本以為只是疲勞，但隔天狀況沒有改善，隊醫判斷可能輕微拉傷，因此昨天讓他降二軍10天調整。

目前悍將隊先發輪值將由3名洋投索沙、伍鐸及羅力搭配2名本土投手江國豪及游霆崴，本周比賽因雨少打1場，而對於下周的先發投手安排，洪一中說：「下禮拜感覺也會下雨，就邊走邊看。」

陳仕朋 羅力 游霆崴

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