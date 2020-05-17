中職／美國在台協會專訪 萊福力大讚台灣加油熱情

中信兄弟洋投萊福力今晚對上統一獅隊將是本季初登板，昨天美國在台協會（AIT）也發表對萊福力的專訪，萊福力稱讚中華職棒球迷加油的熱情，是他在七個國家打球時沒有碰過的體驗。

萊福力的職棒生涯從美國起步，在2007年選秀會中被洛磯隊選中，接下來效力巨人隊七年、國民隊兩年，隨後到墨西哥、委內瑞拉、日本等地打球，2018年開始來到台灣加入中信兄弟隊。

萊福力在訪談中表示，台灣對家庭友善，到處都可看到哺乳室、親子廁所、及室內兒童遊樂設施，對他們夫妻以及剛出生的孩子來說特別重要，也是自己被台灣文化吸引的一大原因。

至於在這邊打球的體驗，萊福力更說是自己過去在七個國家未曾經歷過的，特別是球迷的加油聲，「球迷會不斷的為我加油和跳舞，即使我當天表現得不好，球迷仍幫我加油，就算某局我爛透了，他們也會大喊：『下次會更好』。」

萊福力稱讚台灣棒球真是太棒了，「台灣的棒球因為球迷而獨一無二，身為一個美國人，可以在台灣打球是我莫大的榮幸。」

萊福力今年因髖關節傷勢趕不上開季，不過去年繳出10勝11敗、防禦率3.23的成績，取代開季表現不佳的羅傑斯升上一軍，今天要迎接首度先發，球團也有球數限制。