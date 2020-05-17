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MLB／等新賽季開打 吉拉迪先開授中學生棒球數學課

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
吉拉迪。 法新社
吉拉迪。 法新社

接下費城人教頭的吉拉迪（Joe Girardi），還沒等到他在新東家的第一場例行賽執教，卻先幫當地中學教了兩堂線上數學課。畢業於西北大學工業工程學系的他接受邀請，為六、七年級的學生講解虛數。

吉拉迪是棒球界裡著名的數據派大師，這跟他求學時的理工背景有關，因此一開課他就對學生開門見山地說，「我想要給你們看數學在棒球裡的重要性，有時候我們不會用數據來看棒球，但它確實每天都重度被應用，數學真的在我們生活中無所不在。」

新賽季因新冠肺炎疫情卡關，吉拉迪有充足時間特別設計這堂棒球數學課，第一題就給了學生九名現役或退役球員的打擊率，要求學生以此為依據排出打序，結果有人直接把打擊率從最高排到最低，也有人提出不能只看打擊率安排打序，獲得吉拉迪正面評價。

吉拉迪再拿出九位球員的全壘打數、打點、上壘率、長打率等數據，並且一一解釋，簡單分享自己在排棒次時，最看重每一棒的哪項數據，然後再讓學生重新安排一次心中的理想打序。

「這就是為什麼棒球現在有這麼龐大的分析部門。」吉拉迪說道，「數字訴說著故事，或許不會告訴你完整的篇幅，但總是有些內容的，這也適用於生活中的大小事，不只在棒球。」

課堂最後吉拉迪也在問與答時間和學生們訂下約定，「如果我們贏了世界大賽，你們得去和老師交涉，讓你們能放假參加遊行。」

吉拉迪 棒球 費城人

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