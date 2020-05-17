MLB／67頁復賽企劃書曝光 超多規範比中職還嚴謹

大聯盟復賽企劃書曝光，根據ESPN報導，這份文件共67頁，內容提到如何保護球員歸隊後的健康安全，包含每周進行一萬件新冠肺炎篩檢。

大聯盟欲拚7月初開幕，防疫配套措施得先有完善規劃，第一步從召回球員開始，企劃書顯示所有球員春訓報到後就先進行檢測，得到陽性結果的人就必須隔離治療，避免散播病毒。

大聯盟提議每隊球員擴編至50人名單，代表檢測量也會跟著上升，球隊全員、場上工作人員和醫護人員被分為第一級，球團必要職員包含高階主管被列在第二級，光這兩大族群相加，每隊就有約100人，還有其他被分在第三級的場地清潔人員等。

更多防疫相關規定還有球員除了在球場外，必須隨時戴著口罩、每天多次測量體溫、每天只能在球場和宿舍往返、禁止外出用餐，也不能在球場外圍現身，禁止搭乘計程車或共乘車移動，場上擊掌、碰拳、擁抱、吐口水、嚼菸草、吃葵花子也全部受限制。

有些防疫手法比中職更嚴格，例如每半局攻守交換時洗手或消毒，休息室裡每人置物櫃相距六呎，也不鼓勵球員在球場淋浴或使用桑拿、蒸氣室，就連繳交攻守名單都放棄手寫，改用線上APP。