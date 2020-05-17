中職／美技圈粉無數 林靖凱首轟出爐

統一獅隊十九歲小將林靖凱，本季靠著出色的守備表現搶盡風頭，雖因近期打擊狀況不理想，讓他自嘲「窮到只剩守備」，但昨天對上中信兄弟隊之戰，在三局下從德保拉手中敲出陽春全壘打，生涯首轟出爐，也幫獅隊延續連廿場開轟紀錄。

林靖凱去年登上一軍後就繳出好表現，在陳傑憲因傷缺陣期間，頂起球隊開路先鋒位置，整季出賽五十三場，繳出三成打擊率，並成為獅隊二壘的穩定戰力。

今年林靖凱開季起至今出賽廿五場，守備不僅維持零失誤，還頻頻出現美技演出，贏得球迷的高評價，連曾任興農牛隊領隊的劉志昇在擔任球評時，也不斷大讚「我很喜歡」，認為他年紀輕就有很大的守備範圍、不簡單。

昔日平鎮高中同期隊友江坤宇（中信兄弟）、戴培峰（富邦悍將）本季相繼在一軍開轟，林靖凱昨天跟進隊友的腳步盼到生涯首轟，也終於能靠打擊表現受關注。

林靖凱與中信兄弟江坤宇過去是平鎮的二游搭檔，進職棒後仍維持好感情，在場上表現和互動都受討論，昨天林靖凱開轟後，也被鏡頭捕捉到繞壘時眼神瞄向已敲兩轟的江坤宇，江坤宇則以手套摀住嘴偷笑。